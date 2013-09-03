مشعل الجابر استقبل النقيب الخريف

استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر في مكتبه أمس النقيب مهندس يوسف مساعد الخريف لمناسبة حصوله على رسالة الماجستير تحت عنوان «شبكات الاتصالات الجيل الرابع » والتي تناول فيها أسس تجهيز وبناء شبكة اتصالات أمنية متنقلة تدعم تطبيقات الجيل الرابع وبما يخدم العمل الأمني لدى وزارة الداخلية والتي حصل عليها من جامعة « UCL» في المملكة المتحدة.
>وأعرب الشيخ مشعل الجابر عن فخره واعتزازه للجهد المبذول في هذه الرسالة، وقدم الشكر له وحثه على المزيد من المثابرة في الدراسة وبذل المزيد من الجهد للحصول على الدكتوراه في هذا المجال لخدمة الوطن.
>وبدوره أهدى النقيب مهندس يوسف مساعد الخريف نسخة من رسالة الماجستير الحاصل عليها إلى الشيخ مشعل الجابر.
>
>وأعرب الشيخ مشعل الجابر عن فخره واعتزازه للجهد المبذول في هذه الرسالة، وقدم الشكر له وحثه على المزيد من المثابرة في الدراسة وبذل المزيد من الجهد للحصول على الدكتوراه في هذا المجال لخدمة الوطن.
>وبدوره أهدى النقيب مهندس يوسف مساعد الخريف نسخة من رسالة الماجستير الحاصل عليها إلى الشيخ مشعل الجابر.
>