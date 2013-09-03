أخبار عاجلة

نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

مشعل الجابر استقبل النقيب الخريف

Google+ Print
مشعل الجابر استقبل النقيب الخريف مشعل الجابر استقبل النقيب الخريف
استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر في مكتبه أمس النقيب مهندس يوسف مساعد الخريف لمناسبة حصوله على رسالة الماجستير تحت عنوان «شبكات الاتصالات الجيل الرابع » والتي تناول فيها أسس تجهيز وبناء اتصالات أمنية متنقلة تدعم تطبيقات الجيل الرابع وبما يخدم العمل الأمني لدى وزارة الداخلية والتي حصل عليها من جامعة « UCL» في المملكة المتحدة.
>وأعرب الشيخ مشعل الجابر عن فخره واعتزازه للجهد المبذول في هذه الرسالة، وقدم الشكر له وحثه على المزيد من المثابرة في الدراسة وبذل المزيد من الجهد للحصول على الدكتوراه في هذا المجال لخدمة الوطن.
>وبدوره أهدى النقيب مهندس يوسف مساعد الخريف نسخة من رسالة الماجستير الحاصل عليها إلى الشيخ مشعل الجابر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه