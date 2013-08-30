تعرفى على الطريقة الأمثل لتنظيف بشرتك واختيار المنظف المثالى

تحرص الكثير من السيدات على تنظيف بشرتها بغسلها يوميا، وعلى الرغم من أن هذا مطلوب إلا أن تنظيف البشرة لا يقف عند فقط غسل البشرة، ولكن بالمحافظة عليها صحيا، وتتوفر الآن فى كثير من الصيدليات مواد تنظيف للبشرة رائعة، ولكن التساؤلات التى تبدر إلى الذهن أى من تلك المنظفات يناسب بشرتى؟.. وما هو الفرق بين الأنواع الكثيرة من تلك المنظفات؟.. وكيف استخدمه بصورة مناسبة؟..

تجيب الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائية الأمراض جلدية، أن الحرص على تنظيف البشرة جيدا سيجعلها ناعمة وذات إطلالة رائعة كإطلالات النجوم السينمائيين والمشاهير، واستخدام المنظفات سيساعدك على عدم الإصابة بأى من الأمراض التى تواجه الجلد، كما أنها ستعطى إحساسا رائعا وثقة بالنفس مع بشرتك الجميلة.

وأضافت جيهان أن المنظفات التجميلية والخاصة بالبشرة تختلف عن بعضها البعض حسب نوع البشرة، فهناك من يناسب البشرة الدهنية أو الجافة أو الحساسة، ويجب عليكى قبل اختيار المنظف المناسب، لكى تكونى على دراية كاملة بنوع بشرتك لأن اختيار منظف لا يناسب بشرتك قد يؤدى إلى وجود تفاعلات كيميائية تؤدى إلى أضرار ومضاعفات بشرتك فى غنى عنها تماما.

كما يعتمد اختيار تنظيف البشرة على السبب، فإذا كانت السبب التنظيف الدورى أو غسل الوجه العادى فلن تحتاجى أكثر من صابونة جيدة والماء، أما إذا كنت ستنظفين وجهك من آثار الماكياج أو الميك أب فأنت تحتاجين إلى منظف خاص لتخلص نهائيا من تلك الآثار.

كما أن اختيار نوع المنظف يعتمد على طريق حياتك، فإذا كنت فى المنزل فيمكنك استخدام الصابون الطبى أو الصابون المناسب لكى، أما إذا كنت خارج المنزل فيفضل استخدام منظفات التى تحتوى على مادة الـH2O وهى مواد التى لا تحتاج إلى الشطف بالماء.

وعن الطريقة الأمثل لاستخدام المنظف H2O أو الميلك المنظف، يوضع المنظف على قطعة قطنية مبللة من المنظف ثم امسحى بها على وجهك، خاصة حول العينين عدة مرات، حتى تتأكدى من أن بشرتك أصبحت نظيفة، فى حالة استخدامك الميلك المنظف يمكنك شطف وجهك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

أما عن استخدام الصابون أو الجل المرغى، قومى ببل بشرتك أولا ثم رغى الصابون أو الجيل جيدا وقومى بغسل وجهك بحركات دائرية لطيفة، ثم اشطفى وجهك جيدا بالماء الدافئ ثم قومى بتجفيف بشرتك برفق.