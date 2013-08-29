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رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء: ليس لدى حساب على الفيس بوك

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رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء: ليس لدى حساب على الفيس بوك رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء: ليس لدى حساب على الفيس بوك

نفى المهندس محمد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وجود حساب خاص به على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وقال إنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من انتحل صفته الشخصية على الإنترنت.

وأكد أنه طرق التواصل معه متوفرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأنه ليس فى حاجة بشكل شخصى للقيام بذلك، حيث إن لدى الشركة إدارة خاصة بخدمة المواطنين وإدارة للعلاقات العامة، فضلاً عن وجود موقع شخصى للشركة على شبكة الإنترنت، ولذا أهاب بالمواطنين عدم التعامل مع صفحة الفيس بوك المنسوبة له.

وقد قام مجهولون بإنشاء صفحة تحمل صورة شخصية لرئيس الشركة، مدون عليها "الصفحة الرسمية لرئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء".

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