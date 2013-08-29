«بيجو 208» فى معرض فرانكفورت

كتب : محمد البلاسى منذ 23 دقيقة

تقدم شركة «بيجو» الفرنسية تحفتها الجديدة «بيجو 208» الهيبرد التى تُعد أحدث أفراد العائلة الفرنسية، وتأتى «بيجو 208» بتصميم مبتكر يحاكى اتجاهاً جديداً من «بيجو»، حيث استُغنى عن المصابيح التقليدية للطرازات الحالية واستُبدلت بمصابيح ذات تصميم رائع يتخلل مقدمة السيارة التى تتميز بجرأة التصميم، وأيضاً استبدال شبكة التهوية الأمامية بأخرى ذات إطار لامع مصنوعة من الكروم، وتميزها خطوط خارجية أنيقة، ما أعطى السيارة واجهة ثورية بحق تختلف تماماً عن الموديلات السابقة لـ«بيجو» فى تلك الفئة ويمثل ارتقاء حقيقياً بتصميمات بيجو المبتكرة إلى مستوى جديد.

والسيارة التى ستقدم لأول مرة فى معرض فرانكفورت الدولى للسيارات فى ألمانيا خلال الشهر المقبل تمتلك محركاً من المحركات ثلاثية الأسطوانات، سعته تبدأ من 1000 سى سى، حتى 1200 سى سى حسب الموديل، بقوة 82 حصان، ومحرك متطور يعمل بتقنيات متعددة لتوفير استهلاك الوقود، ومن المقرر أن توفر «بيجو» عده موديلات تعمل بمحركات الديزل مخصصة لدول الاتحاد الأوروبى، وستكون مصممة بثلاثة وخمسة أبواب.

ويبلغ حجم خزان الوقود 50 لتراً، كما يبلع معدل استهلاك الوقود داخل المدينة 5.5 لتر لكل 100 كم وخارج المدينة 4.5 لتر لكل 100 كم، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومتراً فى الساعة.