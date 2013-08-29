كيف تستخدمين زيت اللوز للحفاظ على جمال عينيك

تغزل الكتاب والأدباء منذ القدم بعيون المرأة باعتبارها مرآة لها، ولذلك حرصت المرأة منذ العصور الفرعونية على إبراز جمال عينيها والحفاظ عليها، ولكن مع تطور الحياة الاقتصادية والسياسية أصبحت مشكلة الحفاظ على العيون من المشكلات التى تواجه المرأة على وجه الخصوص.

تقول الدكتورة جيهان مصطفى أخصائية الأمراض الجلدية إن من أكثر المشكلات التى تتواجد بعيادات الأمراض الجلدية هى مشكلات الهالات السوداء والتى تظهر تحت العينين وتعطى انطباعا بضعف الشخص وتعطى شكلا غير محبب، ويتساءل الكثيرون حول أسباب ظهور تلك المشكلة؟ وكيفية التخلص منها؟

وأضافت جيهان أن من الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الهالات السوداء كثيرة ومتنوعة، فهناك الأسباب العضوية مثل قلة الحصول على فرص كافية للنوم، فالسهر لفترات طويلة مع تناول كميات كبيرة من المشروبات التى تحتوى على الكافيين تؤدى إلى ظهور تلك الهالات، كما أن هناك أسباب نفسية مثل الضغوط النفسية والعصبية والقلق وغيرها كما أن إتباع نظام صحى سيئ سواء من خلال الحمية الغذائية أو تناول أطعمة كثيرة ولكنها غير مفيدة للجسم كما أن التقدم فى العمر من أكثر العوامل التى تسبب فى ظهور تلك الهالات.

ولعلاج تلك الحالة يمكن استخدام زيت اللوز وهو دهان طبيعى ومفيد للبشرة وغنى بالفيتامينات التى تساعد على تغذية البشرة، وتنقيتها كما أنه مرطب طبيعى للبشرة وهناك عدة طرق مختلفة لاستخدام زيت اللوز، يمكن أن تقوم بدهن زيت اللوز حول العينين ويمكن استخدامه للبشرة الحساسة.

وأشارت جيهان كما يمكن أن يستخدم زيت اللوز داخل بعض مستحضرات التجميل الطبيعية كالماسكات البسيطة التى يمكن صنعها داخل المنزل ويفضل أن يتم دهن زيت اللوز ليلا ويتم تكراره يوميا، لتنشيط الدورة الدموية والقضاء على الهالات السوداء.

بالتأكيد زيت اللوز له فعالية كبيرة على الدورة الدموية وتنقية الجلد والبشرة ولكنه بالتأكيد لن يكون له فعالية إذا استمرت على بعض العادات الخاطئة كأن ترفضين مثلا أن تحصلى قسطا كاملا من الراحة، وخاصة النوم، يجب عليك الحصول على فترة كافية من النوم.

وأضافت كما أن شرب المياه بصورة كافية كفيل بأن يزيل عنك عبء الهالات السوداء كما يجب عليك الاعتناء بالبشرة بصورة دورية لتأخير ظهور علامات تقدم السن كما أن الحفاظ على التغذية المتوازنة من شأنها أن يضمن لكى الحصول على عيون جذابة ومتميزة.

وحذرت جيهان من كون بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه اللوز أو استخدام أى مواد يدخل فى تركبيها وعليهم استشارة طبيب جلدية قبل استخدامها.