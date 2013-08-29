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مات ديمون يرحب باختيار بن آفليك لدور باتمان في Man of Steel 2

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مات ديمون يرحب باختيار بن آفليك لدور باتمان في Man of Steel 2 مات ديمون يرحب باختيار بن آفليك لدور باتمان في Man of Steel 2

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 28-08-2013 23:08

رحب النجم الأمريكي مات ديمون باختيار شركة "وارنر بروس" للممثل والمخرج بن آفليك، كي يلعب دور الملياردير بروس واين وشخصيته الخارقة باتمان في الجزء الثاني من فيلم البطل الخارق سوبرمان Man of Steel 2، والذي سيجمع بينهما لأول مرة.

وقال ديمون في حوار مع مجلة "تايمز أوف إنديا" إن بن آفليك سيكون رائعا في هذا الدور، مؤكدا أنه يعرف ما يقوله المعجبون على الإنترنت "لكنه شيء مضحك، فهو لن يلعب دور الملك لير، إنه باتمان، وهذا يدخل ضمن مهاراته".

وأشاد ديمون بفيلمي Argo وThe Town لبن آفليك الذي حاز الأوسكار عن إخراج الفيلم الأول هذا العام، مشيرا إلى أنهما "أصعب من باتمان"، متابعا أن "باتمان يظهر بقناعه هامسا بصوت غليظ، بينما بروس واين هو التحدي الأكبر في هذا الجزء من الدور، وآفليك سيكون رائعا في ذلك"، مضيفا بشيء من المرح: "من الأسلم أن أقول إنني لن لن أكون روبن".

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