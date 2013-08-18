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عودة العمل بجميع فروع "تى إى داتا" بدءا من اليوم

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عودة العمل بجميع فروع "تى إى داتا" بدءا من اليوم عودة العمل بجميع فروع "تى إى داتا" بدءا من اليوم

أعلنت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، أن جميع فروع الشركة سوف تفتح أبوابها من جديد للعملاء بدءًا من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.
> وكانت تى إى داتا قد أعلنت فى وقت سابق إغلاق جميع الفروع المنتشرة بمحافظات نظراً لعدم استقرار الوضع الأمنى.

وقال أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب لشركة تى إى داتا، إن الشركة عملت على قدم وساق فى الفترة الأخيرة لتوفير خدمات الإنترنت بكفاءة عالية.

وأضاف أنها عملت على تقديم خدماتها عبر الموقع الإلكترونى الرسمى على الإنترنت، والرد على جميع استفسارات العملاء من خلال الخط الساخن والصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار أسامة إلى أن الفروع فتحت أبوابها من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك حتى يتسنى التحرك والوصول بحرية من وإلى الفروع قبل فترة كافية من بدء حظر التجوال، والمقرر فى السابعة، مشيرا إلى أن فريق الدعم الفنى سوف يكون على أتم الاستعداد لاستقبال مكالمات عملاء الشركة حتى التاسعة مساء.

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مصر 365

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