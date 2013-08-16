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توقف مفاوضات "إيجاس" لاستكمال خط نقل المازوت لمحطة كهرباء سيدى كرير

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توقف مفاوضات "إيجاس" لاستكمال خط نقل المازوت لمحطة كهرباء سيدى كرير توقف مفاوضات "إيجاس" لاستكمال خط نقل المازوت لمحطة كهرباء سيدى كرير

أكدت مصادر بالشركة القابضة للغازات "إيجاس"، توقف المفاوضات مع بعض الأهالى الذين يعترضون تنفيذ خط المازوت بمنطقة سيدى كرير، لتقديم تعويضات إليهم لاستكمال إنشاء الخط، لحين استقرار الأوضاع السياسية فى وتوقف أعمال العنف اعتراضا على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالعنف.

ويرفض بعض الأهالى بمنطقة سيدى كرير إتمام مشروع زيادة كفاءة نقل المازوت لمحطة الكهربا، رغم الانتهاء من إنشائة بنسبة 95%، وباقى إمداد الخط فقط لـ500 متر، يرفض الأهالى هناك استكمال العمل.

وكان قد تم تشكيل لجنة تعويضات من شركة بتروجيت، وشركة أنابيب البترول تقوم حاليا بالتفاوض مع الأهالى لاستكمال المشروع والانتهاء منه خلال بداية الشهر الحالى والذى من شأنه التأثير على إمدادات الوقود لمحطة كهرباء سيدى كرير، والذى يستهدف مواجه الأحمال بمحطة الكهرباء.

ويستهدف المشروع زيادة كميات المازوت لمحطة كهرباء سيدى كرير بواقع 3 آلاف طن مازوت يوميا.

ويأتى تنفيذ المشروع ضمن مجموعة من المشروعات الحكومية التى يتم تنفيذها حاليا بتنفيذ مشاريع لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطات الكهرباء، وإنشاء عدد من خطوط نقل وتداول المازوت كوقود بديل للغاز الطبيعى تستخدمه محطات الكهرباء، مع إجراء تعديلات فى خطوط نقل المازوت، والتى تعانى حاليا حالة احتقان حادة تمنعها من استيعاب كميات كبيرة من المازوت.

وتقوم حاليا إيجاس بإنشاء خط آخر لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطة كهرباء موسى، إلى أن تلك التوسعات من شأنها زيادة كفاءة نقل المازوت لمحطات الكهرباء لتصل السعة إلى 28 ألف طن يوميا، بزيادة تصل إلى 40%، بدلا من 20 ألف طن حاليا.

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مصر 365

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