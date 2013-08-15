كيف أمضى نجوم تركيا إجازة الصيف؟

النجوم الأتراك أكثر الناس حاجةً إلى الراحة والاستجمام، بعد أشهر من التصوير اليوميّ الشاقّ، وبعد جولات من مطاردة "الباباراتزي" لهم، ليل نهار. لذلك، يُحبّ النجوم اختيار أماكن ومواقع سياحيّة خاصّة وفريدة من نوعها، تسمح لهم بممارسة هواياتهم المفضّلة مع مَن يختارونهم لقضاء عطلتهم الصيفيّة معهم؛ فكيف، وأين، ومع مَن، أمضى النجوم إجازاتهم الصيفيّة؟ "سيدتي التركيّة" رصدت لكم إجازات النجوم الأتراك الصيفيّة ومواقعهم السياحيّة المفضّلة لديهم.

إيزيل بعد الإفراج عنه يُسافر إلى إسبانيا للراحة والاستجمام

استجاب الممثل التركيّ "كينان أميرزالي أوغلو" الشهير بإيزيل إلى نصيحة صديقته وشريكته ببطولة مسلسل "إيزيل" "جانسو ديري" بقضاء عطلته الصيفيّّة في إسبانيا الزاخرة بالمناظر الطبيعيّة التي تسرّ الروح والعين، فسافر إليها فوراً، بعد الإفراج عنه من قبل الشرطة التركية، حيث آثر الابتعاد عن الأنظار حتى تهدأ الضجّة المثارة حول القضيّة.

"بانة" في شهر العسل

أرجأت الممثلة التركيّة "بادة إيشل"، الشهيرة بـ"بانة" في "عودة مهند" ارتباطاتها، ورفضت الارتباط بأيّ مسلسل جديد، بعد انتهائها من تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني والنهائيّ لـ "عودة مهند"، وذلك من أجل قضاء إجازتها الصيفيّة وشهر عسلها مع عريسها، رجل الأعمال الوسيم، "مالكوش صولب" الذي ترك لها حريّة اختيار البلد الراغبة في السفر إليه، فاختارت جزر "بورا بورا"، حيث قصدا سويّاً، قبل أن يزورا أيضاً فرنسا وإيطاليا، حيث تابعا شهر عسلهما الأطول المستمرّ منذ شهر على ساحل "بودروم" التركيّ، بعد أن تأجّل فترة ريثما تصوّر مشاهدها الأخيرة.

السلطان سليمان وعائلته يستمتعون بالسباحة والتزلّج على الماء

بعد إصابته بإرهاق شديد، جرّاء التصوير اليوميّ لمسلسله التاريخيّ "حريم السلطان3"، ومشاركته يوميّاً باحتجاجات "تقسيم" لمنع هدم حديقة غازي التاريخيّة، سافر الممثل التركيّ "خالد آرجنش" الشهير بـ"السلطان سليمان" وزوجته الممثلة "بيرغوزار كوريل" الشهيرة بـ"شهرزاد" ونجلهما الوحيد علي إلى مدينة إزمير، حيث قضوا فيها إجازة طويلة لأكثر من أسبوعين أمضياها بالسباحة والتزلّج على الماء والتنزّه في شوارعها الهادئة الجميلة.

نور وحبيبها وأحمد وعروسه في "تشيشمي"

أمّا بطل مسلسل "على مرّ الزمان" الممثل "تولجا جوليتش" الشهير بـ"أحمد" وعروسه الممثلة "يليز شار" اللذان تزوّجا مساء 2 آب/أغسطس، فقضيا إجازة شهر عسلهما الصيفيّة في منطقة "تشيشمي" بتركيا. وتتميّز المدينة بطرازها المعماريّ التركيّ القديم وأسواقها الشعبيّة الجميلة، حيث قضيا معظم أوقاتهما بالسباحة والتسوّق والتنزّه ورؤية المعالم الأثريّة السياحيّة ليلاً بمفردهما، بعيداً عن أضواء وضجيج المدينة الصاخبة. وشوهدت أيضاً الممثلة التركيّة "سونجول أودن" الشهيرة بـ"نور"، برفقة حبيبها "كريم ألشيك" المرتبطة معه بعلاقة عاطفيّة منذ ثلاث سنوات في منطقة "تشيشمي" أيضاً البعيدة عن العاصمة اسطنبول، حيث بدا أنّهما يستمتعان معاً بالمشي والتجوال في الشوارع والأسواق ومتاجر التحف واللوحات التشكيليّة.

كريم وأصدقاؤه في اليونان

وقضى الممثل التركيّ "آنجين أكيوريك" الشهير بـ"كريم" عطلة صيفيّة ممتعة مع أصدقائه في اليونان. وقد أمضى "كريم" ورفاقه معظم عطلتهم في البحر، ما بين السباحة والغوص. وقد استقبلت المئات من المعجبات اليونانيّات "كريم" بحفاوة، بعد أن اختارته اليونانيات قبل فترة كأحد أكثر النجوم الأتراك وسامة وجاذبيّة.

لميس وزوجها وتوأماهما في باريس

واختارت الممثلة "توبا بيوكستون" الشهيرة بـ"لميس" وزوجها "أونور صيلاك" الشهير بـ"رأفت" وابنتاهما التوأمان "مايا" و"توبراك" تمضية إجازتهم السنويّة خارج تركيا، وفي باريس تحديداً، حيث تزوّجا فيها قبل عامين. ولم يترك المعجبون في باريس "لميس" وعائلتها بحالهم، بل استوقفوهم مراراً لالتقاط الصور التذكاريّة معهم، خلال تجوالهم في المتاحف وشوارع الشانزليزيه.

فريحة استغلّت إجازتها في تعلّم رياضة التنس

واستغلّت الممثلة التركيّة "هازال كايا" الشهيرة بـ"فريحة" عطلتها الصيفيّة الطويلة، بعد توقّف مسلسلها "الصيف الأخير للبلقان"، لعدم تحقيقه أيّ نجاح يُذكر، من أجل معالجة زيادة وزنها، بعد إصابتها بمرض السكّري وجلوسها طويلاً بلا عمل، في ظلّ موجة كبيرة من انتقادات الصحافة التركيّة، فضلاً عن معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تقرّر السفر إلى أمريكا، كي تكمل دراستها فنّ التمثيل هناك، ولتخفّض وزنها، عبر انتسابها إلى مركز رياضيّ لتتعلّم رياضة التنس، إلى جانب التزامها نظاماً غذائيّاً صارماً، كان كفيلاً بتخفيض وزنها أكثر ممّا كانت عليه خلال تصويرها الموسم الثاني من "فريحة".

فيروزة وإبراهيم باشا في اليونان

الممثلة التركيّة "جانسو ديري" الشهيرة بـ"فيروزة" عادت قبل أيّام من إجازتها التي أمضتها في إسبانيا واليونان، وقالت إنّها اختارتهما لأنّهما دولتان غنيّتان جدّاً بالطبيعة السّاحرة والحضارات العريقة والبيوت القديمة الجميلة المعطّرة برائحة الماضي.

زميلها الممثل التركيّ "أوكان يالبيك" الشهير بـ"إبراهيم باشا" توجّه هو الآخر إلى اليونان لأخذ قسط طويل من الراحة، بعد تمضيته ثلاثة أعوام كاملة في تصوير دوره في "حريم السلطان".

وشوهد "الباشا" مع عائلته في جزيرة "لسبوس"، حيث رصدته الصحافة، وسألته عن سبب اختياره لها، فأجاب: "جئت مرّة بمفردي، واستمتعت جدّاً بوقتي في الجزيرة، فعدّت إليها ثانيةً مع عائلتي لتمضية إجازة سنويّة طويلة، لأنّي أحبّ هذا البلد كثيراً، وأحبّ أهله اللطفاء، خصوصاً معنا نحن الأتراك".