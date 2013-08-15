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تعطل إشارة مـرور يشل تقاطع بطحاء قريش ــ العوالي

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تعطل إشارة مـرور يشل تقاطع بطحاء قريش ــ العوالي تعطل إشارة مـرور يشل تقاطع بطحاء قريش ــ العوالي

 إبراهيم خضير ( مكة المكرمة)

ترجل مواطن مساء أمس في أحد ميادين مكة المكرمة لتنظيم حركة السير بعد أن تعطلت إشارات المرور.وفي التفاصيل فإن مواطنا في مكة المكرمة، ترجل بالوقوف ميدانيا في إشارة تقاطع بطحاء قريش ــ العوالي لينظم سير المركبات بعد أن أغلقت إشارة المرور، وسببت شللا لحركة المرور في المنطقة، في ظل الغياب التام لدوريات المرور في المنطقه التي من الضروري أن تكون متواجدة في هذا الوقت..وأوضح المواطن (م،ع) أنه كان قادما من المنطقة المركزية باتجاه حي العوالي وتفاجأ بوجود إشارة المرور المتوسطة بين حي بطحاء قريش والعوالي، وأنه سرعان ماترجل من مركبته لينظم حركة السير بعد أن كانت المنطقة مكتظة بالمركبات والزحام وسط التقاطع، مبينا أن انطفاء إشارة المرور تسبب في تلبك الحركة المرورية وتعطل الحركة بالكامل.

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