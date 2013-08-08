عند شعورك بالعطش تناول المياه بدلا من العصائر والمياه الغازية

البعض يعشق تناول المياه الغازية ويفضل تناولها على تناول الماء، لكن هل تعرف أضرار تناول المياه الغازية على الجسم، يقول الدكتور أحمد صيام أخصائى الجراحة العامة وجراحة العظام أن الشعور بالعطش منبعه الحيوى أن تقل المياه فى الجسد كنتيجة لعملية الأيض الغذائى، أو عمليات البخر (التنفس و العرق)، وعمليات الإخراج، فتصبح كل أنسجة الجسم "أكثف" أى (تزيد الأسموزية)، ولهذه الأسموزية حساسات فى أماكن كثيرة بالجسم منها الأوعية الدموية (لقياس أسموزية الدم) عندما تستشعر زيادة لزوجة الدم تفعل الإحساس بالعطش، وحساسات بالفم (لقياس أسموزية المشروبات) مسئولة جزئياً عن الشعور بالارتواء.

ولهذا السبب يجب تعويض العطش (فى الحرارة العادية، والأحوال غير المرضية، وفى غير حالات الجوع) بالمياه فقط، وليس العصائر، فالعصائر والمشروبات الغازية أسموزيتها عالية لاحتوائها على كميات كبيرة من الذوائب (السكريات والأملاح)، لذا فإنها تروى العطش بشكل مزيف من خلال إحساس ارتواء (جزئى) من الفم فقط، ولا تروى الجسد.