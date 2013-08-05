بدء جلسة النطق بالحكم في قضية شبكة "أرجينيكون" الانقلابية في تركيا

كتب : أ ف ب منذ 32 دقيقة

افتتحت، اليوم، في سيليفري قرب إسطنبول، جلسة النطق بالحكم في قضية شبكة أرجينيكون الانقلابية المتهمة بتدبير مؤامرة عسكرية للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، بحضور مئات المتظاهرين.

ويعتقل عشرات المتهمين، وبينهم جنرالات وصحفيون وزعماء عصابات إجرامية منذ 2007، ويحاكمون منذ أكتوبر 2008 في إطار هذه القضية التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها تهدف إلى إسكات الانتقادات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

واتهمت شبكة أرجينيكون، التي تحمل اسم سهل أسطوري في آسيا الوسطى يتحدر منه الشعب التركي، بأنها دبرت انقلابا عسكريا ضد أردوغان الذي ينتمي إلى التيار الإسلامي ويحكم البلاد منذ 2002، وبزرع الفوضى في البلاد عبر تنفيذ اعتداءات وعمليات دعائية.

ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر باشبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010، والذي ينفي كل التهم الموجهة إليه، وندد في حسابه على موقع "تويتر"، مساء أمس، بمنع أقاربه من حضور الجلسة.