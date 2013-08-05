أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤتمر شعبى لحث الأهالى على عمل شبكة صرف صحى بنجع طرخان بسوهاج

Google+ Print
مؤتمر شعبى لحث الأهالى على عمل شبكة صرف صحى بنجع طرخان بسوهاج مؤتمر شعبى لحث الأهالى على عمل شبكة صرف صحى بنجع طرخان بسوهاج

نظم مركز سوهاج مركز النيل للإعلام بسوهاج برئاسة عبد العليم عبد الراضى مدير المركز مؤتمراً شعبياً حول مبادرة توصيل خدمة الصرف الصحى لنجع طرخان مركز سوهاج.

حضر الأهالى بدوار القرية، أضافة للمهندس محمد السيد مدير المشروعات بشركة المياه والصرف الصحى وأحمد عمر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية.

تناول المؤتمر سبل تعزيز المشاركة وتشجيع الأهالى على تقديم الإسهامات المالية من خلال وضع جدول زمنى لجمع التبرعات عن طريق الجمعية خلال مدة الثلاث شهور القادمة.

جدير بالذكر انه تم تدريب 20 شابا وفتاة من أهالى النجع على كيفية التعاون مع الأهالى على التوعية البيئية والصحية لمواجهة المشكلات التى تعترض القرية وسبل حلها والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات لتقديم المساندة لأهالى القرية بيئيا وصحيا فى مجالات الزراعة والرى والتعليم والصحة.

كما تم اختيار خمس قيادات من الأهالى تحت رعاية الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة هانس زايدل لحضور دورة تدريبية متقدمة للتعرف على أسس تعزيز المشاركة المجتمعية على أساس علمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه