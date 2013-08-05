مؤتمر شعبى لحث الأهالى على عمل شبكة صرف صحى بنجع طرخان بسوهاج

نظم مركز سوهاج مركز النيل للإعلام بسوهاج برئاسة عبد العليم عبد الراضى مدير المركز مؤتمراً شعبياً حول مبادرة توصيل خدمة شبكة الصرف الصحى لنجع طرخان مركز سوهاج.

حضر الأهالى بدوار القرية، أضافة للمهندس محمد السيد مدير المشروعات بشركة المياه والصرف الصحى وأحمد عمر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية.

تناول المؤتمر سبل تعزيز المشاركة وتشجيع الأهالى على تقديم الإسهامات المالية من خلال وضع جدول زمنى لجمع التبرعات عن طريق الجمعية خلال مدة الثلاث شهور القادمة.

جدير بالذكر انه تم تدريب 20 شابا وفتاة من أهالى النجع على كيفية التعاون مع الأهالى على التوعية البيئية والصحية لمواجهة المشكلات التى تعترض القرية وسبل حلها والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات لتقديم المساندة لأهالى القرية بيئيا وصحيا فى مجالات الزراعة والرى والتعليم والصحة.

كما تم اختيار خمس قيادات من الأهالى تحت رعاية الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة هانس زايدل لحضور دورة تدريبية متقدمة للتعرف على أسس تعزيز المشاركة المجتمعية على أساس علمى.