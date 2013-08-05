كيف تتعامل مع شخص يتعرض للغرق؟

نظرا إلى أن عيد الفطر قد طرق الأبواب وبدأ الناس فى حجز أماكن المصيف والنزهات على الشاطئ، ماذا يحدث إذا واجهت شخصا يتعرض للغرقـ قد يحدث الغرق فى البحار، وقت المصايف أو فى حمامات السباحة فى النوادى وفى حالات غرق المراكب.

يقول دكتور محمد عبد الستار، أخصائى صحة مهنية ومكافحة عدوى ومدرب معتمد للإسعافات الأولية وإنعاش القلب والرئة، الغرق يؤدى إلى الاختناق، إما بدخول المياه إلى الرئتين أو بسبب تشنج الحنجرة، وإذا كان الغريق فى ماء بارد قد تزداد المشكلة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، ولزم تدفئته فورا.

قد يحدث واحد أو بعض العلامات التالية: دوخة، صداع، صعوبة تنفس تصاحبه أصوات قرقرة أو شخير، فقدان وعى، لون الجلد يصبح أزرق خاصة الشفاه، ظهور رغاوى زبدية حول الفم.

وأضاف عبد الستار الإسعافات الأولية هدفها الأولى توصيل الهواء والأكسجين إلى المخ، وذلك عن طريق: إخراج أى أجسام غريبة من الفم كالأعشاب البحرية، البدء فورا فى التنفس الصناعى إنعاش القلب والرئة (إذا كنت متدربا على طريقة عمل إنعاش القلب والرئة).

إذا كان الشخص فى مياه ضحلة يمكنك عمل التنفس الصناعى، وهو لا يزال فى الماء، وأنت فى طريقك إلى إخراجه شرط أن تكون لديك القدرة على الوقوف فى الماء، إذا كان الغريق فى مياه عميقة فأخرجه أولا للشاطئ وضعه على أرض صلبة وابدأ التنفس الصناعى وإنعاش القلب والرئة.

إذا بدأ المصاب فى التنفس ولا يزال دون وعى، ضعه فى وضع الإفاقة (ينام على جانبه، بحيث يكون فمه فى مستوى تحت مستوى المعدة والرئة لخروج السوائل).

قم بتدفئة المصاب عن طريق نزع ملابسه وتجفيفه وتدفئته ببطانية ثم قم بنقله إلى المستشفى بسرعة.