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دراسة:مستخلصات طبيعية من الشاى الأخضر تقتل الأورام السرطانية فى الطفولة

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دراسة:مستخلصات طبيعية من الشاى الأخضر تقتل الأورام السرطانية فى الطفولة دراسة:مستخلصات طبيعية من الشاى الأخضر تقتل الأورام السرطانية فى الطفولة

توصلت دراسة طبية إلى أن مادة "الكاتشين" وهو مستخلص طبيعى من الشاى الأخضر يمكن أن يساعد فى قتل سرطانات الأطفال القاتلة التى تقاوم العلاج الكيميائى.

أوضح الباحثون فى أمراض السرطان أن أحد مضادات الأكسدة والذى يعرف باسم "كاتشين" يمكن أن يقتل 50% من الخلايا العصبية للسرطانات فى غضون ثلاثة أيام وفقا لأحدث الأبحاث المعملية الأولية التى أجريت فى هذا الصدد.

وكشفت الأبحاث أن سرطان الخلايا العصبية يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال والرضع ولديه أدنى معدل للبقاء على قيد الحياة بين جميع أنواع السرطان الطفولة.

ويعتقد أن مركب "الكاتشين" الطبيعى المستخلص من الشاى الأخضر قد يعد علاجا واعدا للحيلولة دون انتشار المزيد من الأورام السرطانية فى الجسم.

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