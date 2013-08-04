الجزر والخس والبقدونس والسبانخ والسوائل تحافظ على جمال البشرة فى رمضان

هناك العديد من الأمراض الجلدية التى يكون الصيام علاجا لها خلال شهر رمضان مثل أمراض الحساسية، هناك بعض النساء تعانى من إصابة بشرتهن بالجفاف فى شهر رمضان، وبعضهن تشعر بازدياد فى جفاف البشرة نتيجة الصوم، ومنهن من تشكو عكس ذلك بل تعانى من زيادة فى حب الشباب، والحقيقة أن المشكلة تكمن فى عاداتنا الغذائية الخاطئة، وما يتم تناوله أثناء الفطور والسحور من جهة، ومن وإهمال شرب كميات كافية من الماء من جهة أخرى.

لذلك يقدم د.هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية زميل الكلية الملكية للأطباء انجلترا ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، بعض النصائح التى تضفى على بشرة النضارة والإشراق، أولا العادات الغذائية :

- للمحافظة على نضارة وحيوية بشرتك فى رمضان يجب زيادة تناول السوائل والماء والاهتمام بطبق السلاطة الخضراء على مائدة الإفطار والسحور، حتى تتمكن خلايا البشرة من تعويض أى نقص قد يحدث، كذلك تناول البروتينات وفيتامين (أ) و( د) لعلاج جفاف البشرة وخشونة الجلد”.

حيث إن هناك بعض الأغذية الغنية بفيتامين (أ) تساعد من الحد فى الجفاف وتقاوم إصابتها بالخشونة، ومن هذه الأغذية: الجزر والخس والبقدونس والسبانخ.

أضاف أن هناك العديد من الأمراض الجلدية التى يكون الصيام علاجا لها خلال شهر رمضان مثل أمراض الحساسية، وبخاصة الارتكاريا، ولهذا نحذر من خطورة انتشار طبق المخللات على مائدة الإفطار بصفة منتظمة لما لها من تأثير خطير على مرضى الحساسية، إلى جانب التأثير الضار للأملاح الزائدة على الكلى والجهاز البولى.

أيضا هناك أمراض تزداد حدتها بكثرة تناول الدهون والحلويات، والتى يزاد الإقبال عليها خلال شهر رمضان مثل حب الشباب والذى يزعج الكثير من الفتيات لظهوره على هيئة بثور حمراء، ولهذا يجب انتهاز فرصة الصوم فى الابتعاد عن كثرة تناول السكريات والدهون.

ثانياً شرب الماء:

أشار الناظر إلى الأطباء تركز على أهمية تناول كميات كافية من الماء والسوائل فى رمضان، على ألا يفقدها أثناء الصوم عن طريق المجهود البدنى العنيف أو التعرق، خاصة وأن رمضان هذا العام واكب بعضاً من حرارة الصيف.

ومما لاشك فيه أن سلبيات فقدان الجسم للسوائل من دون تعويض بالماء تمتد لتؤثر على النواحى الجمالية، إذ سرعان ما يظهر نقص كميات شرب الماء على شكل إجهاد وإرهاق يظهر على البشرة، ولتفادى ذلك يجب شرب لترين من الماء يوميا بما يعادل ثمانى أكواب.

> ويؤكد خبراء التجميل على أهمية الماء وضرورته لصحة البشرة وسلامتها، لافتين إلى ما قد يتسبب به نقص الماء عن الجسم من جفاف بالبشرة يفقدها النضارة والحيوية.

كذلك من المهم شرب العصائر المصنعة من الفاكهة الطبيعية كمشروبات باردة، وبعض الأعشاب المفيدة والشاى الأخضر كمشروبات ساخنة.

مع الابتعاد عن المشروبات الغازية والشاى والقهوة لاحتوائها على الكافيين الضار بالبشرة.

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