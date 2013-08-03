النظام الغذائى الصحى لشهر رمضان

قالت نهلة بكرى أخصائية نظم غذائية وخبيرة تخسيس، إن الحفاظ على الصحة يجب أن تكون أولوية كل شخص ويأتى شهر رمضان مرة كل عام ليعطينا فرصة لإعادة التأهيل للجسم ويساعدنا على ضبط الشهية والحفاظ على الصحة. العادات الغذائية فى مصر تأخذنا بعيداً أحياناً عن هدف الصيام الحقيقى وهو تنظيف الجسم من السموم وضبط الشهية وتحديد كمية السعرات الحرارية بالتالى إنقاص الوزن تحسين الصحة بشكل عام.

وأوضحت نهلة بكرى أنه فى الصيام يجبر الشخص الصائم على الامتناع عن الطعام والشراب لفترات طويلة، وبالتالى عند الإفطار تكون المعدة قد انكمشت وغير قادرة على الأكل بكميات هائلة وهو المطلوب. علينا أن نستغل فترة الصيام فى إنجاح إنقاص الوزن لأن فترة مقاومة الأكل تقل وبالتالى فرص النجاح تزيد. نظرا لطول فترة الامتناع عن الطعام تقل نسبة السكر فى الدم مما يؤدى إلى الإحساس بالتعب والإرهاق ويجعل بعض الناس تأكل كثيرا عند الإفطار لمحاولة تعويض ما فقده الجسم، وهذا خطأ شائع ويمكن تفاديه إذا اتبعنا النظام الغذائى الصحى للصيام لذلك لابد أن نعرف ما هو النظام الغذائى الصحى للصيام والذى يمكننا من خلاله إنقاص الوزن بشكل سليم وصحى فلنتبع الخطوات التالية:

١- الأكل كل ٢-٣ ساعات بمعدل ٣ أو ٤ وجبات مثلا: ٧م- ١٠م- ١٢-ص- ٢:٣٠ص

> ٢- شرب الماء الكثير ٨-١٠ كوب يوميا، يمكن اعتبار أى مشروب خالٍ من الكافين من حصة الماء

> ٣- شرب شوربة دائماً على مائدة الإفطار تعوض الجسم من السوائل وتقلل حجم المعدة فيزيد الشبع

> ٤- تقسيم الطبق (حجم متوسط) إلى ثلاث: ثلث بروتين، ثلث نشويات مركبة، ثلث خضراوات

> ٥- أكل ٢ تمر أو فواكه مجففة أو كاسة صغيرة خشاف أو بلح باللبن عند الإفطار نظرا لاحتياج الجسم للسكريات

> ٦- البعد عن الأكل المقلى والمعجنات لأنها عالية السعرات وقليلة الفائدة الغذائية

> ٧- أكل الحلويات مرتين فى الأسبوع فقط على أن تكون قطعة صغيرة تؤكل على ثلاث قضمة

> ٨- أكل خضراوات أو فاكهة مع كل وجبة لأنها غنية بالألياف والفيتامينات

> ٩- وجبة السحور لابد أن تحتوى على البروتين مثل الفول والبيض والزبادى أو اللبنة مع حبتين فاكهة

> ١٠- اختيار الحلويات الصحية التى تحتوى على بروتين وفاكهة طبيعية بدلا من الحلويات الأخرى

وأكدت نهلة أن الجسم بعد الإفطار يحتاج لبعض السكريات ولكن جرت العادة الخاطئة على الإكثار من الحلويات وبالذات الجاهزة، وغالبا ما تكون تحتوى على دهون مهدرجة وسكر عالى وجلوكوز لذا وجب الإقلال أو الامتناع إن أمكن من تناول الحلويات الشهيرة الجاهزة لأنها ضارة بالصحة وتؤدى حتماً إلى زيادة الوزن. ولكن هناك اختيارات من الحلويات أكثر فائدة حتى وإن احتوت على بعض السكر ولكنها تحتوى على عناصر غذائية مفيدة. ملحوظة: يمكن استبدال السكر بالعسل البيض أو السكر البنى أو سكر الفاكهة (فركتوز) ولكن لا تستخدم السكر البديل بجميع أنواعه لأنه ضار جداً بالصحة.

أمثلة الحلويات الممتازة: الخشاف، البليلة، تمر باللوز، الشوكولاتة الداكنة، تمر باللبن، تين مجفف بعين الجمل.

أمثلة الحلويات الجيدة: أرز باللبن، كريم كاراميل، أم على، قرع عسلى، مهلبية، مشمشية، هناك دائماً اختيارات فى الطعام والشراب علينا أن نحدد الأحسن ونعلم أن ليس بالضرورة كل ما يقدم لنا هو مفيد وصحى حتى نستفيد من الصيام ويؤتى ثماره.