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كيفية علاج التهاب الكبد الوبائى A

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كيفية علاج التهاب الكبد الوبائى A كيفية علاج التهاب الكبد الوبائى A

يعرف فيروس التهاب الكبد الوبائى (A) التهاب فيروسى على أنه فيروس حاد يصيب الكبد بتغيرات فى الأنسجة وأعراض التسمم يسببه الإصابة بفيروس التهاب الكبد من نوع A ويقول الدكتور أحمد رمزى مدرب إسعافات دولية، واستشارى طب المناطق الحارة إن ذلك الالتهاب ينتقل من شخص لآخر عبر التلوث الفموى من خلال تلوث الماء أو الطعام أو أى مادة تتناول.

وأضاف رمزى أن هذا المرض حسب منظمة الصحة العالمية يصاب به حوالى عشرة ملايين شخص كل عام، وتكثر خاصة فى المناطق الفقيرة والنامية بسبب إهمال النظافة وعادة ما تمنح الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى A والعلاج منه مناعة مدى الحياة.

وتظهر أعراض مرض الالتهاب الوبائى (A) وهى الخمول، والشعور بغثيان وتحول لون البشرة للأصفر لفترة تمتد من أسبوعين إلى ستة أسابيع قد تتشابه هذه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للاكتشاف المبكر لهذا المرض.

وأضاف رمزى أنه لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد الوبائى A وعادة ما ينتهى المرض والأعراض من تلقاء نفسها خلال 10-20 يوماً من ظهور الأعراض، ينصح المرضى بالابتعاد عن الأغذية كثيرة والكحول والإكثار من الأغذية السكرية والسوائل.

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مصر 365