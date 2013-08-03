الزنجبيل ينشط الدورة الدموية.. وتناوله مع أقراص مهدئة يساعد على النوم

الزنجبيل الأكثر انتشارا واستخدامه كعلاج عشبى على وجه الأرض، فالبلايين من الناس يستخدمونه يوميا كغذاء ودواء والجزء المستعمل هو الريزومات وقد استخدم الزنجبيل كمطهر للجسم عن طريق إفراز العرق ومهدئ للغثيان وفاتح للشهية، والمواد الفعالة فى الزنجبيل مادة حريفة الطعم هى الجنجيرول.

تقول الدكتورة سهام الهوارى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يحتوى الزنجبيل على زيت طيار أهم مكوناته " الزنجباريين البيزابولين"، ويتمتع الزنجبيل بمزايا خاصة فى علاج الكثير من الحالات المرضية مثل تصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول .

وقد أثبتت الدراسات الإكلينيكية التى أجريت فى الهند، أن تناول 5 جرامات من الزنجبيل المجفف يوميا لمدة 7 أيام، يؤدى إلى انخفاض نسبة الدهون الثلاثية منخفضة الكثافة، كما أنها تؤدى إلى تخفيض نسبة الكولسترول، ويفيد أيضا فى حالات التهاب المفاصل، وتكيس الثدى الليفى، وتورم الأطراف والتهاب المفاصل، كما أنة ينشط الدورة الدموية، مما يجعل الزنجبيل أحد أنواع الأعشاب المفيدة فى علاج كثير من الاضطرابات، وفى علاج التهاب المفاصل الروماتيزمية، وقد وجد أن ما يقرب من 75 % من المشاركين فى هذا البحث الذى أجرى على 65 شخصا لمدة ثلاث سنوات، قد شعروا بتحسن من الآلام والتورم بعد تناول مشروب الزنجبيل، والذى يفيد فى علاج الحساسية والربو، ويعالج اضطراب المعدة الناجم من حساسية الطعام، كما أن الزنجبيل من الأعشاب التى تستخدم فى علاج غثيان الصباح، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويفيد فى علاج نزلات البرد والتهاب الحلق.

> ويعتبر الزنجبيل من النباتات التى تفيد فى الوقاية من القىء بعد العمليات الجراحية، ويفيد فى الوقاية من السرطان وعسر الهضم، كما أن أحد مركبات الزنجبيل الفعالة "الشوجول "، وهويفيد علاج حالات نزلات البرد والإنفلونزا،

> كما أنة يحتوى على زيت طيار يفيد فى علاج بعض أنواع الطفيليات التى تحملها أحيانا الأسماك الملوثة، ويستخدم مشروب الزنجبيل كعلاج جيد مكمل للبلهارسيا، ويفيد فى علاج بعض نوبات الصرع، ويتوافر الزنجبيل فى شكل أقراص وكبسولات فى الخارج، كما أنة يمكن إضافتة لمياه الاستحمام، لأنة يمتص عن طريق الجلد، ويمكن أيضا عمل كمادات من مشروب الزنجبيل ولكن يفضل شربه، ويمكن استخدام ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة طوال اليوم من مسحوق الزنجبيل، وذلك بإضافتة إلى شراب القرفة حتى يسهل تناوله، ويخفف من الطعم الحريف للزنجبيل .

ويحذر تناول الزنجبيل مع بعض العقاقير الطبية، حيث إنة يزيد من قوتها مثل العقاقير التى تستخدم فى الوقاية من تجلط الدم مثل الأسبرين والبلافيكس والورفرين "الكومادين "، حيث إن الجمع بين هذه العقاقير والزنجبيل يمكن أن يؤدى إلى حدوث نزيف غير متوقع فلابد من مراجعة الطبيب قبل تناوله لعلاج الغثيان بعد العمليات الجراحية لمنع حدوث نزيف .

كما أن الزنجبيل يزيد من فترة النوم فإذا كنت تتناول أى نوع من العقاقير المهدئة التى تساعد على النوم، فيجب أن تستعمل الزنجبيل بحرص، كذلك إذا كان المريض يعانى من حصوات فى المرارة فيجب أن يراجع الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الزنجبيل، كما أن الاستخدام اليومى للزنجبيل يقلل من امتصاص الحديد والفيتامينات التى تذوب فى الدهون مثل فيتامين "A,K,E,D ".

ويمكن تناوله بغلى كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل أويمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من شراب القرفة أوالشاى.