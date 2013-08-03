توقف العمل بمشروع زيادة كفاءة نقل المازوت لكهرباء سيدى كرير بسبب اعتراض الأهالى

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن هناك بعض الاعتراضات من بعض الأهالى لتنفيذ خط المازوت بمنطقة سيدى كرير، لافتا إلى رفض بعض الأهالى إتمام المشروع والذى تم الانتهاء من إنشائه بنسبة 95%، وباقى إمداد الخط فقط لـ500 متر، يرفض الأهالى هناك استكمال العمل.

وأشار عبد البديع إلى أن عدم استكمال المشروع والانتهاء منه خلال بداية الشهر الحالى من شأنه التأثير على إمدادات الوقود لمحطة كهرباء سيدى كرير، والذى يستهدف مواجه الأحمال بمحطة الكهرباء.

وقال عبد البديع إن ذلك المشروع يأتى ضمن مجموعة من المشروعات الحكومية التى يتم تنفيذها حاليا بتنفيذ مشاريع لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطات الكهرباء، وإنشاء عدد من خطوط نقل وتداول المازوت كوقود بديل للغاز الطبيعى تستخدمه محطات الكهرباء، مع إجراء تعديلات فى خطوط نقل المازوت، والتى تعانى حاليا حالة احتقان حادة تمنعها من إستيعاب كميات كبيرة من المازوت.

وأشار عبد البديع إلى إنشاء خط آخر لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطة كهرباء عيون موسى، لافتا إلى أن تلك التوسعات من شأنها زيادة كفاءة نقل المازوت لمحطات الكهرباء لتصل السعة إلى 28 ألف طن يوميا، بزيادة تصل إلى 40%، بدلا من 20 ألف طن حاليا.