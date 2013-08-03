أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

توقف العمل بمشروع زيادة كفاءة نقل المازوت لكهرباء سيدى كرير بسبب اعتراض الأهالى

Google+ Print
توقف العمل بمشروع زيادة كفاءة نقل المازوت لكهرباء سيدى كرير بسبب اعتراض الأهالى توقف العمل بمشروع زيادة كفاءة نقل المازوت لكهرباء سيدى كرير بسبب اعتراض الأهالى

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن هناك بعض الاعتراضات من بعض الأهالى لتنفيذ خط المازوت بمنطقة سيدى كرير، لافتا إلى رفض بعض الأهالى إتمام المشروع والذى تم الانتهاء من إنشائه بنسبة 95%، وباقى إمداد الخط فقط لـ500 متر، يرفض الأهالى هناك استكمال العمل.

وأشار عبد البديع إلى أن عدم استكمال المشروع والانتهاء منه خلال بداية الشهر الحالى من شأنه التأثير على إمدادات الوقود لمحطة كهرباء سيدى كرير، والذى يستهدف مواجه الأحمال بمحطة الكهرباء.

وقال عبد البديع إن ذلك المشروع يأتى ضمن مجموعة من المشروعات الحكومية التى يتم تنفيذها حاليا بتنفيذ مشاريع لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطات الكهرباء، وإنشاء عدد من خطوط نقل وتداول المازوت كوقود بديل للغاز الطبيعى تستخدمه محطات الكهرباء، مع إجراء تعديلات فى خطوط نقل المازوت، والتى تعانى حاليا حالة احتقان حادة تمنعها من إستيعاب كميات كبيرة من المازوت.

وأشار عبد البديع إلى إنشاء خط آخر لزيادة كفاءة نقل المازوت إلى محطة كهرباء موسى، لافتا إلى أن تلك التوسعات من شأنها زيادة كفاءة نقل المازوت لمحطات الكهرباء لتصل السعة إلى 28 ألف طن يوميا، بزيادة تصل إلى 40%، بدلا من 20 ألف طن حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه