العسل والشاي وزيت الزيتون.. مكونات طبيعية لتفتيح الشعر

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 02-08-2013 21:42

لا تهتم المرأة بدفع الكثير من الأموال لصبغ شعرها بلون جذاب، يزيد من جمالها ويكسبها إشراقة جديدة أو استخدام كيماويات لتثبيت اللون أو تفتيحه، ولكن بإمكانها استخدام مواد طبيعية تحمي الشعر من التلف الذي تسببه الكيماويات المتواجدة في الأصباغ.

عصير الليمون:

يعتبر الليمون حمضا قويا، ومن ثم فهو فعال جدا في تفتيح لون الشعر، فيخلط قدر من الليمون مع ماء، ويوضع على الشعر ويترك لمدة 15 دقيقة في الشمس أو مصدر ضوء قوي ثم يغسل جيدا بالماء، ويمكن أيضا خلط عصير الليمون مع مكونات أخرى مثل زيت الزيتون أو شاي البابونج، فهي مغذية ومفيدة للشعر.

العسل الأبيض:

يحتوي العسل على كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين، والذي يستخدم في بيروكسيد الهيدروجين للتفتيح، فتخلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء، ثم توضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويمكن أيضا وضع زيت الزيتون الذي يعمل على زيادة لمعان الشعر.

الشاي:

يساعد الشاي على تفتيح الشعر وإضفاء لمعة شقراء عليه، فهو الأفضل للشعر البني الفاتح أو المتوسط، فيمكن وضع كمية مناسبة من الشاي المفضل لديك لمدة 30 دقيقة في الشمس، ثم يشطف جيدا.

زيت الزيتون:

يعطي تألقا ولمعانا للشعر بجانب أنه يساعد على تفتيحه، ويمكن وضع ملعقتين من زيت الزيتون مع كوب ماء، ثم إضافة ملعقة واحدة من عصير الليمون، ويترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويجب غسله جيدا بعد ذلك.