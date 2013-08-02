أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

العسل والشاي وزيت الزيتون.. مكونات طبيعية لتفتيح الشعر

Google+ Print
العسل والشاي وزيت الزيتون.. مكونات طبيعية لتفتيح الشعر العسل والشاي وزيت الزيتون.. مكونات طبيعية لتفتيح الشعر

كتب : أروا الشوربجي الجمعة 02-08-2013 21:42

لا تهتم المرأة بدفع الكثير من الأموال لصبغ شعرها بلون جذاب، يزيد من جمالها ويكسبها إشراقة جديدة أو استخدام كيماويات لتثبيت اللون أو تفتيحه، ولكن بإمكانها استخدام مواد طبيعية تحمي الشعر من التلف الذي تسببه الكيماويات المتواجدة في الأصباغ.

عصير الليمون:

يعتبر الليمون حمضا قويا، ومن ثم فهو فعال جدا في تفتيح لون الشعر، فيخلط قدر من الليمون مع ماء، ويوضع على الشعر ويترك لمدة 15 دقيقة في الشمس أو مصدر ضوء قوي ثم يغسل جيدا بالماء، ويمكن أيضا خلط عصير الليمون مع مكونات أخرى مثل زيت الزيتون أو شاي البابونج، فهي مغذية ومفيدة للشعر.

العسل الأبيض:

يحتوي العسل على كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين، والذي يستخدم في بيروكسيد الهيدروجين للتفتيح، فتخلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الماء، ثم توضع على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويمكن أيضا وضع زيت الزيتون الذي يعمل على زيادة لمعان الشعر.

الشاي:

يساعد الشاي على تفتيح الشعر وإضفاء لمعة شقراء عليه، فهو الأفضل للشعر البني الفاتح أو المتوسط، فيمكن وضع كمية مناسبة من الشاي المفضل لديك لمدة 30 دقيقة في الشمس، ثم يشطف جيدا.

زيت الزيتون:

يعطي تألقا ولمعانا للشعر بجانب أنه يساعد على تفتيحه، ويمكن وضع ملعقتين من زيت الزيتون مع كوب ماء، ثم إضافة ملعقة واحدة من عصير الليمون، ويترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويجب غسله جيدا بعد ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة