الدكتور عمر هيكل يشرح كيفية تجنب وعلاج الإمساك فى رمضان

يقول أحد القراء "أبلغ من العمر 58 عاما وأعانى من إمساك مزمن وزادت الأمور حدة فى رمضان ما العلاج وكيف يمكن تفادى حدوث الإمساك فى رمضان؟".

يجيب الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد قائلا: الإمساك من الأعراض التى تحتاج إلى الاهتمام والتشخيص الجيد لمعرفة أسبابه، وبالتالى تحديد العلاج الأمثل حسب السبب.

وقال هيكل قد يكون الإمساك فى أغلب الحالات عارضا بسيطا، ويكثر ذلك فى رمضان نتيجة تغيير مواعيد تناول الطعام والشراب وكذلك تغيير العادات الغذائية التى تحدث فى رمضان، نتيجة تغيير مواعيد وطبيعة الأكل، وكذلك تغيير مواعيد النوم فى فترات العمل والاستيقاظ كل ذلك يساعد على حدوث الإمساك.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى أن عملية الإخراج عملية فسيولوجية مركبة تعمل بها جميع أعضاء جسم الإنسان بداية من المخ والجهاز العصبى مرورا بالمعدة والأمعاء والكبد والقولون وعضلات البطن والحوض.

وأشار هيكل إلى أن الإمساك قد يكون نتيجة وجود خلل فى الجهاز العصبى نتيجة قلة النوم أو الجهاز الهضمى أو الكبد أو مرض السكر، وكذلك قد يكون نتيجة ضعف فى عضلات البطن والحوض، حيث يزداد الإمساك فى كبار السن ويكثر كذلك فى السيدات أكثر من الرجال، نتيجة ضعف وترهل عضلات البطن والحوض من الحمل والولادة.

وأكد هيكل أنه قد يكثر كذلك حسب شكوى المريض فى كبار السن من الرجال نتيجة ضعف عضلات البطن وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وتضخم البروستاتا، وكذلك عدم شرب المياه بكثرة أو الاعتماد على الفطائر والحلويات والوجبات الجاهزة.

وينصح الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، المريض بمعرفة تاريخه المرضى وهل يتناول أى أنواع من العقاقير أو الأدوية لأنه من المعروف علميا أن هناك أدوية من المسكنات والعقاقير المضادة للتقلصات تساعد وتؤدى إلى ضعف الحركة الدودية للأمعاء وبالتالى تؤدى إلى حدوث الإمساك.

وقال هيكل إن العلاج يعتمد أساسا على معرفة التاريخ المرضى للمريض وممارسة الرياضة وخصوصا رياضة المشى والإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة التى يكثر بها الألياف، وكذلك أن يتناول العيش الغنى بالردة والإكثار من شرب الماء خلال فترة الإفطار وحتى السحور وإذا لم يستجيب ننصحه بالعرض على استشارى الجهاز الهضمى.