6 نصائح للوقاية من الإصابة بالناسور العصعصى

يقول الدكتور حسن عبد الواحد استشارى الجراحة العامة: إن الناسور العصعصى يظهر على شكل ثقب صغير أو عدة ثقوب، وقد يكون فى صورة منخفض صغير فقط، وقد تظهر بعض الشعيرات تخرج منه حيث يتكون كيس من الشعر يمتد أسفل الجلد.

مع تورم واحمرار يصحبه ألم شديد فى منطقة أسفل الظهر بين وأضاف دكتور حسن أن هذا الالتهاب يصيب الذكور أكثر من النساء، ويظهر فى مرحلة البلوغ والشباب وهو نادر بعد سن الأربعين.

يبدأ الناسور عن طريق تكون كيس الشعر على شكل فتحات صغيرة فى هذه المنطقة، يتسرب إليها الشعر الذى يتساقط من الجسم وهو غالباً ملوث، فيبدأ حدوث الالتهاب وتكون الصديد ويتجمع الشعر الملوث داخل هذه الفتحات فى ما يشبه الكيس، مما يزيد من الشعور بالألم.

وأوضح دكتور حسن أن الناسور العصعصى له أعراض تتراوح ما بين الحادة والمزمنة فى الحالات الحادة يشكو المريض بألم شديد فى أسفل الظهر، مع حرارة وعدم القدرة على الجلوس، وهذا يدل على تشكل خراج حاد: أما الحالات المزمنة يعانى المريض من سيلان قيحى دموى فى أسفل الظهر مع رائحة غير مستحبة تلوث الملابس باستمرار، وبالفحص نجد ألما شديدا بالجس ووجود فتحة أو فتحات عدة فى الناحية العجزية أو حتى قريبة من فتحة الشرج تخرج منها الإفرازات وقد تخرج منها شعيرات.

وهناك أيضا بعض العوامل المساعدة على حدوث المرض ومنها: البدانة، والخمول والكسل، والتعرق الشديد، والجسد المشعر أصحاب المهن التى تستلزم الجلوس لوقت طويل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، استخدام المناديل الورقية للتنشيف فقط من دون الماء، وقد يكون السبب عاملا متعلقا بطبيعة الجلد والشعر فى سن الشباب أو هرمونات الشباب وتأثيرها فى بصيلات الشعر ولسبب ما يدخل الشعر تحت الجلد ليكون هذه النواسير، ويكون رد فعل الجسم هو التعامل معه على أنه جسم غريب مما ينتج عنه الصديد والتغير فى الخلايا.

والمرض أكثر شيوعا مع الجلوس فترات طويلة على كراس جامدة، ومع ارتداء الملابس الضيقة التى يحدث معها احتكاك بالمنطقة بين الإليتين، والبعض يعتقد أن الناسور متواجد منذ الولادة ويظهر عند مرحلة الشباب.

> وأكد دكتور حسن أن الوقاية وتجنب حدوث الناسور من أهم النقاط وخاصة لدى الأفراد المعرضين لحدوث الناسور العصعصى، فيجب مراعاة ما يأتى:

- الاهتمام بالنظافة الشخصية وحلاقة الشعر والاستحمام أكثر من مرة وعدم الجلوس فترات طويلة والجلوس فى الوضع الصحيح.

> - التنظيف اليومى للمنطقة بين الإليتين بالماء الدافئ والصابون.

> - ارتداء ملابس داخلية قطنية وعدم ارتداء الملابس الصناعية حيث إنها تسبب حساسية وتسهل دخول الشعر داخل الجلد.

> - تنظيف الشعر فى منطقة الظهر ويفضل نتف الشعر وعدم استخدام المزيلات للشعر أو حلق الشعر، حيث إن الشعر يخرج بعدها أكثر سمكا وكثافة وإزالة كل الشعيرات الظاهرة من فتحات الغدد العرقية.

> - تجنب الجلوس لفترات طويلة على سطح صلب أو جامد والمتابعة المستمرة لظهور أى أعراض للالتهابات.

> - مراجعة الطبيب للحصول على مضاد حيوى إذا كان هناك التهاب حاد فى الغدد العرقية فى هذه المنطقة.

وعن علاج الناسور أشار عبد الواحد إلى التالى:

- الالتهابات السطحية البسيطة يمكن علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب ومتابعة الحالة.

> - وفى حالة وجود التهابات شديدة وتجمع صديدى يجب علاج الالتهابات وفتح التجمعات الصديدية والغيار على الجرح حتى انتهاء الالتهابات وإجراء عملية الناسور بعد ذلك.