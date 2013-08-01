كيف يعالج كسل العين عند الأطفال؟

يعتبر المحافظة على عيون الأطفال من أهم أولويات الأم وملاحظة وجود كسل بإحدى عينى الطفل يجب أن يتم اكتشافه مبكرا حتى يسهل علاجه.

يقول دكتور سامح جلال استشارى أمراض العيون مرض كسل العيون، يعتبر من الأمراض غير المنتشرة حاليا بين الأطفال، لكنه من الأمراض التى يجب الإسراع فى علاجها لأن إهمال العلاج قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى العيون قليلة الانتشار بين الأطفال، لكنه من الأمراض التى ينبغى الإسراع فى علاجها، حيث تؤدى الإصابة بهذا المرض إلى فشل وظيفى فى العين مما يصعب نمو الرؤية المركزية الصحيحة فى العين المصابة.

كلما أمكن الإسراع فى علاج العين الكسولة عند الطفل كلما كانت الفرصة أكبر فى استرجاع البصر الذى فقد بسبب كسل العين، حيث إن كسل العين لا يمكن علاجه بعد 7 – 8 سنوات ومعنى ذلك أنه قد يبقى البصر فى هذه العين ضعيفا مقاربا للعمى مدى الحياة.

وأضاف سامح أن هناك طرقا كثيرة لعلاج كسل العين منها تغطية العين السليمة لحث العين الكسولة على العمل والتركيز، وبالتالى فإن الرؤية تتحسن فيها وقد تكون التغطية مصاحبة لوصف نظارات طبية لمساعدة العين على الإبصار بأوضح صورة ممكنة، ومواعيد محددة للمراجعة لكل طفل كل حسب حالته وعمره وسبب كسل العين عنده.

يجب مراعاة الطفل من قبل الأهل والحرص على التعاون مع الطبيب وعدم تأجيل مواعيد المراجعة لما فيه مصلحة الطفل، وفى معظم الحالات التى يكون فيها حول العين هو سبب الكسل ينصب الاهتمام على علاج الكسل فى المقام الأول، ثم يأتى دور إصلاح الحول.