5 عناصر غذائية و10 نصائح مهمة لبداية دخول طفلك المرحلة المدرسية

سن المدرسة هو المرحلة العمرية يبدأ الطفل حياته الاجتماعية، ويكون لديه مصروفه الخاص وتبدأ مرحلة اختيار نمط حياته الخاصة، إذا وفرت للأطفال العناصر الصحيحة، فبذلك سيضمن لهم مستوى جيد من الصحة والطاقة. حتى لو أجبرت الأم على الدخول فى معارك مع طفلك حتى يتناول طعاما صحيا.

لذلك تقدم دكتورة نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال- القصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبسترين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة بعض العناصر الفائقة والمفيدة جداً لصحة طفلك وتغذيته، فى محاولة أن تشمل الوجبة المدرسية على عنصرين أو أكثر من هذه العناصر وذلك لمساعدته على اكتساب عادات الأكل الصحى وهى كالتالى:

- أفوكادو:

>Avocadoes يحتوى على الدهون الجيدة التى قد تقلل من الكولسترول "الضار"، وهو أيضاً مصدر مهم للألياف القابلة للذوبان، التى تساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم. وكذلك غنى بفيتامين E.

>ويمكن هرس الأفوكادو مع عصير الليمون واللبن واستخدامه فى الساندويتشات بدلاً من المايونييز.

- السبانخ:

>مصدر ممتاز للحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، بالإضافة إلى فيتامينات "أ" و"ج"، والسبانخ تساعد على نمو العظام ونمو العقل، لكن الأطفال للأسف ليسوا من محبيها، لذا يمكنك إخفاؤه فى طبق الشوربة أو بقطع أوراقها وإضافتها للسلطة دون ملاحظة الأطفال.

- البطاطا الحلوة :

>مصدر هام للفيتامينات "ب" و"ج" و"هـ"، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، حيث أن البطاطا الحلوة هى أيضا غنية بالكربوهيدرات المركبة والألياف، والتى تساعد على الهضم. كما أنها تقلل من حموضة بعض المكونات مثل الطماطم وتساعد فى الحد من الانخفاض المفاجئ للسكر.

- الزبادى :

>غنى بالكالسيوم ومصدر جيد للبروتين، كما أنه يساعد على الهضم ويحارب البكتيريا السيئة، وإذا كان أطفالك لا يفضلونه، قطعى الفواكه الطازجة إلى شرائح وتضاف إلى اللبن الزبادى. هو أكثر صحة من تلك الأنواع الجاهزة فى الأسواق.

- أشارت نهى إلى أهم 10 نصائح صحية للأطفال فى سن الدراسة يجب أن تتابعها الأم وهم كالآتى:

1. الأطفال فى حاجة إلى مجموعة متنوعة من الأغذية المختلفة كل يوم.

>2. الوجبات الخفيفة تعد جزءا هاما من اتباع نظام غذائى صحى للأطفال.

>3. يجب تقديم وجبات خفيفة مغذية، وليس فقط عالية الطاقة.

>4. ضعى خطة لتنظيم وجبات الطعام.

>5. إعطاء الطفل وجبة الغذاء من المنزل.

>6. اسمحى لأطفالك أن يساعدوا فى إعداد الطعام والتخطيط للوجبات.

>7. شجعى الأنشطة البدنية لجميع أفراد الأسرة.

>8. شجعى الأطفال على شرب الماء.

>9. الاهتمام بوجبة الإفطار، لأنها تساعد طفلك على البقاء نشطاً والتركيز فى المدرسة.

>10. كوب من الحليب أو كوب الزبادى أو قطعة من الجبن يساوى حصة من منتجات الألبان، وهناك حاجة إلى ثلاث حصص كل يوم للكالسيوم.

أوضحت نهى أنه من أمكن الطفل أن يواجه بعض ضغوط الأصدقاء لتناول الأطعمة السريعة الجاهزة، ولكن اسمحى لطفلك أكل هذه الأنواع من الأطعمة فى بعض الأحيان على فترات، مثل الحفلات والمناسبات الخاصة أو عندما يتمتع بها بقية أفراد الأسرة.