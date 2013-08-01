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مشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق فى الجسم وخفض الوزن

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مشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق فى الجسم وخفض الوزن مشروبات تساعد على زيادة معدل الحرق فى الجسم وخفض الوزن

تسأل إحدى السيدات أعانى من صعوبة فى إنقاص الوزن، ومهما أقوم بعمل مجهود أو ممارسة الرياضة لا ينخفض وزنى إلا بنسبة بسيطة.. فهل هناك مشروبات تساعد على الحرق؟.

يجيب الدكتور محمود عمارة، أخصائى التغذية العلاجية والعلاج الطبيعى، أن هناك مجموعة من المشروبات التى تزيد من معدل حرق السعرات الحرارية والدهون التى تدخل إلى الجسم، وبالتالى تساعد الجسم على حرق ما به من دهون زائدة مثل مشروب الجنزبيل مخلوطا بالقرفة والكمون، ثم يضاف إليه بعض قطرات الليمون، حيث يتم تحضيره بخلط الجنزبيل والقرفة والكمون الناعم ثم يتم أخذ ملعقة كبيرة ووضعه فى كوب ووضع الماء الساخن عليه، وإضافة بعض قطرات الليمون، ثم تغطيته لمدة كافية ثم يتم تناوله دافئا بعد تصفيته.

وهذا المشروب يؤدى إلى زيادة سرعة سريان الدم للأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى والقلب، وبالتالى يؤدى إلى زيادة نشاط هذه الأعضاء ومن ثم زيادة معدل الحرق وزيادة التركيز وتنشيط الذاكرة، ويتم تناوله قبل الأكل بنصف ساعة من مرة إلى مرتين يوميا ويفضل صباحا وقبل الوجبة الرئيسية، حيث يعمل على تنشيط الحرق قبل تناول الطعام، وبالنسبة لمرضى الضغط المرتفع يفضل الجنزبيل مع الليمون فقط ويكون المشروب مخففا ونحذر تناوله للمرضى الذين يعانون من قرح بالمعدة أو حساسية تجاه المواد الحريفة.

ويقول إن البقدونس يعتبر من المواد التى تساعد على الحرق أيضا، حيث يعتبر البقدونس المغلى من المشروبات التى تساعد على زيادة معدل الحرق، وذلك عن طريق تنشيط الكلى والقيام بعمل غسيل للكلى بشكل متتالى ويؤدى ذلك إلى نشاط باقى الأعضاء المرتبطة بالكلى مثل الكبد والأمعاء، مما يساعد على زيادة معدل الحرق بشكل عام ويؤدى أيضا إلى عمل غسيل للكلى وتنظيفها من أى أملاح بالكلى أو صديد، حيث يتم سكب الماء المغلى على البقدونس وتغطيته ثم تناوله بعد تصفيته، حيث يعمل على الحفاظ على حرارة الجسم الداخلية ويعمل على إذابة الداخلية بالجسم.
> يذكر أن البقدونس ليس له أى أعراض جانبية.

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