هل تصوم المرأة الحامل؟

«الجنين يمكن أن يتحمل 18 ساعة صياماً دون حدوث تأثير على المخ أو القلب»

كتب : أ. د. صبحى أبواللوز أستاذ أمراض نساء وتوليد فى طب عين شمس منذ 12 دقيقة

قال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ * فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ * وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» سورة البقرة، الآيتان (183-184)

قال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ * فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ * وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ * يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» سورة البقرة، الآية (185).

المرأة الحامل العاملة والمرأة الحامل ربة المنزل يمكنها الصوم إذا وجدت نفسها مستعدة صحيا ونفسيا.

هل يؤثر الصيام على الجنين؟ الجنين يتحمل 18 ساعة صياما دون تأثر المخ أو القلب.

إذا كنت فى الشُّهور الثَّلاثة الأولى من الحمل وهى مرحلة تخلُّق الجنين وتعتمد على توافر الجلوكوز لنمو المخ والقلب وتعرف بمرحلة الوحام، وفيها تتعرض المرأة الحامل لعوارض الغثيان والتقيؤ والدوار والقلق فبإمكانك الصَّوم بسهولةٍ ويسرٍ إذا لم تكن هناك أى مضاعفاتٍ وليس للصَّوم أى تأثيرٍ على الحمل فى الشُّهور الوسطى من الحمل (الرَّابع والخامس والسَّادس)، ففى هذه الفترة يثقل الرَّحم ويزداد ضخُّ الدَّم إليه؛ لزيادة حجمه وكبر الجنين والمشيمة، ومن الظَّواهر الفسيولوجيَّة الملموسة انخفاض ضغط الدَّم، وهذا ما يسبب الشُّعور بالدُّوخة وأحياناً الإغماء بعد الوقوف طويلاً، فى هذه الحالات ينصح بأخذ كميات كبيرة من السَّوائل، خصوصاً فى فصل الصَّيف وتجنب الإجهاد وينصح بتعجيل الإفطار على سوائلَ دافئةٍ بعد التَّمر وتأخير السُّحور، وننصح المرأة الحامل بتناول الماء والمواظبة على شرب السوائل بكميات كبيرة والعناية بصحة الفم والأسنان.

الفترة الأخيرة من الحمل (الشهر السابع والثامن والتاسع) ننصح بأخذ كميات قليلة من الغذاء المتوازن، حيث إن امتلاء المعدة بالطعام قد يسبب عسر الهضم، فالصِّيام هو خيرُ وصفة طبية يجعلك نشيطة خفيفة، وبإمكانك أيضاً القيام ببعض الصَّلوات كالتَّراويح وقيام الليل.

* هل بإمكان الحامل أن تمارس نشاطا رياضيا فى فترة الصيام؟

- قد يكون الأمر ممكنا فى الفترة الأولى من النهار ولكن فى إطار حركات رياضية خفيفة. لأن أى نشاط رياضى يفترض حرق سعرات حرارية يجب تعويضها عن طريق الأكل والشرب، وهذا مستحيل خلال فترة النهار أى فترة الصوم، لذا يستحسن تجنب ممارسة الرياضة الشاقة خلال الصوم.

توزيع جرعات الأدوية فى رمضان:

إذا كنا نتحدث عن الأدوية الإضافية التى تعطى للحامل كالكالسيوم، فيجب على المرأة الحامل أن تتناولها مباشرة بعد الإفطار. أما الحديد فمن المستحسن أن تأخذه المرأة الحامل قبيل السحور.

أما إذا تحدثنا عن أنواع أخرى من الأدوية كدواء الضغط والسكرى وغيرهما، فهذا يعنى أن الحامل تعانى مشكلات صحية ولا يفترض بها الصوم منذ البداية.

«ممنوع صيام الحامل التى تعانى الأنيميا الشديدة أو أمراض الدم»

* ما النصيحة التى توّجّه للمرأة الحامل التى ترغب فى الصوم فى شهر رمضان؟

- المرأة التى ترغب فى الصوم يجب أن تتحلى بصحة جيدة

يجب عليها الخلود للراحة فترة طويلة خلال النهار ومراقبة حملها جيدا ومراجعة الطبيب.

الرّضاعة والصِّيام

«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ * لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» (البقرة: 233).

حلول رمضان فى فصل صيفٍ حار وطول النهار يجعلك تحتاجين لسوائل أكثر، أو كونك تعملين خارج المنزل لساعاتٍ أكثر من المعتاد ففى هذه الحالات لك الخيار بالإفطار؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- رخَّص لك ذلك إن كنت تخافين نقصان الحليب.

الحمل والرِّضاع:

فالحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.

الحيض والنفاس والصِّيام:

والحيض دم طبيعى يخرج من رحم المرأة، والنفاس دم يخرج منها عند الولادة. فالحامل والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح منهما الصيام ؛ لقول عائشة رضى الله عنها (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه مسلم.

ذهب جمع من أهل العلم أنَّ أقصى مدة للنّفاس أربعين يوماً ثم الصوم إذا كانت غير مرضع.

الحيض والاستحاضة والصِّيام:

الحيض: هو دمٌ يخرج من المهبل مصدره قعر الرَّحم، يتكون من كريات الدَّم الحمراء والبيضاء والغشاء المخاطى المبطن للرَّحم، لا يتجلط وله رائحةٌ مميزةٌ وله وقتٌ تعتاده النِّساء ويتكرر دوريا ومدته تختلف من سيِّدة لأخرى.

أمَّا دم الاستحاضة فيحتوى على كريات الدم الحمراء والبيضاء فقط، ويخرج الدم من أدنى الرحم أو الرحم أو الفرج، فيتجلط ولونه أحمر قانى، وليس له رائحة، قد يأتى مستمراً أو فى أوقات ما بين الدورة الشهرية وغير منتظم.

وكما تعلمين أن الحائض لا تصلِى ولا تصوم ولكن المستحاضة تصلِى وتصوم وتقوم بالعبادات الأخرى ولكنها تتوضأ لكل صلاة.

والسُّؤال الَّذى يتكرر دائما عند النِّساء فى رمضان هو كيفية رفع دم الدَّورة أو الاستحاضة وتأخيرها لحين الانتهاء

من شهر رمضان وخاصة العشر الأواخر من رمضان؛ لانتهازه فى قيام الليل وقراءة القرآن؟

- أخذ أقراص منع الحمل من الدورة السابقة لرمضان دون توقف.

أخذ أقراص بروجستيرون مرتين أو ثلاث أو أربع مرات يوميا من قبل رمضان دون توقف لحين انتهاء الصوم والعمرة

(PROVERA 10MG، PRIMOLUT NOR 10MG، STERONATE NOR 10MG،)

• الحوامل الممنوع صيامها

1- القىء المستعصى

2- الصداع الشديد والهبوط والدوخة وزغللة العيون

3- النزيف والإجهاض وانفصال المشيمة

4- الحرارة العالية والرشح والتهاب الحلق والرئتين والأنفلونزا الحادة

5- الأنيميا الشديدة وأمراض الدم مثل نقص صفائح الدم الوراثى ولوكيميا الدم

6- الحمل التوأمى ومتعدد الأجنة

7- نقص السائل الأمنيوسى حول الجنين وقصور نمو الجنين وقلة حركة الجنين

8- العجز المبكر للمشيمة وتكلسها وتكرار وفاة الجنين أثناء الحمل

9- مرضى متلازمة الجفاف المناعى والإسهال الشديد

10- تسممات الحمل وارتفاع ضغط الدم الخطر

11- آلام الولادة المبكرة وتقلصات الرحم المهددة لولادة مبتسرة

12- مرضى السكر البولى قبل الحمل أو سكر الحمل غير المنضبط والمعتمد على الأنسولين والسكر المزمن المصحوب بخلل وظائف الكلى والكبد وتكرار الهبوط وانخفاض سكر الدم وتكرار الأسيتون فى البول ونوبات غيبوبة السكر

13- مرضى ارتفاع ضغط الدم الوراثى وغير المنضبط

14- مرضى التهاب الكلى المزمن وارتفاع الكرياتنين وقصور وظائف الكلى ومرضى الفشل الكلوى وغسيل الكلى وزراعة الكلى والكبد

15- مرضى الحصى الكلوى المصحوب بالالتهاب الصديدى والبكتيرى المتكرر

16- الحمل المصاحب لنقص المناعة ومتلازمة الذئبة الحمراء المصحوب بخلل وظائف الكلى وتجلط الدم

17- الحمل بعد عقم طويل مع تقدم السن وبعد الحقن المجهرى والمصحوب بالقلق والخوف على الجنين

18- مرضى تجلط الدم الوراثى أو تجلط الأوردة فى الساقين أو جلطات الرئة وتحت العلاج بأدوية السيولة

19- مرضى التشنجات والصرع وأورام المخ وجلطات المخ وارتفاع ضغط السوائل فى المخ

20- مرضى الربو الشعبى المزمن وتكرار السدة الرئوية المزمن وتليف الرئة وجلطات الرئة واورام الرئة

21- مرضى القلب المزمن وتضخم عضلة القلب والجلطة القلبية والصمامات الصناعية وتحت العلاج بأدوية السيولة

22- مرضى تليف الكبد والصفراء والالتهاب الفيروسى الحاد وأورام الكبد الخبيثة

ويفضل دائما استشارة الطبيب المباشر لحالتك، حيث إنه الأقدر على توفير الإجابة الطبية السليمة لطبيعة حملك إذا كان لديك أى مشكلات ليس لديك علم بها.