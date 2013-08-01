تناول البقول والعنب والتمر يحافظ على ضغط الدم بالجسم

البوتاسيوم ثالث المعادن فى الجسم وهو هام للأعصاب والقلب والشرايين والعضلات وتوازن الأحماض داخل الجسم، ويتواجد 98%من البوتاسيوم داخل الخلايا نفسها حيث يعمل كمهدئ للأعصاب، ومع ارتفاع درجة الحرارة والعرق مع المجهود خاصة الرياضة تزداد حاجة الإنسان إلى البوتاسيوم•

أشار د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال - زميل معهد الطفولة , جامعة عين شمس إلى وظائف البوتاسيوم فهو هام لعملية التمثيل الغذائى وتوليد الطاقة، ومهدئ هام للأعصاب، يعمل على انقباض القلب والعضلات وتنظيم ضغط الدم ونبضات القلب •

هذا إلى جانب أنه يساهم فى توزيع وتنظيم السوائل فى الجسم واستقرار الماء داخل الدم والأنسجة، وينظم اتزان التفاعلات الحمضية والقلوية داخل الدم ويحد من الحموضة الناشئة عن استهلاك اللحوم، بالإضافة إلى أنه هام للمناعة حيث يساعد فى بناء البروتينات والنشويات، هام جدا للنمو.

يفقد جسم الإنسان نسبة البوتاسيوم الموجودة به عند التعرض للحالات التالية :

- الإفراط فى تناول المياه الغازية.

> - القىء الشديد أو الإسهال أو زيادة التعرق أو إدرار البول.

> - الإكثار من ملح الطعام سواء فى الأطعمة أو الطرشى والمخلل أو المشروبات الصناعية.

> - بعض الأدوية مثل: ثيوفيللين، الكورتيزونات يسبب نقص البوتاسيوم.

> - ارتفاع ضغط الدم، ارتخاء العضلات، وعضلة القلب، والأمعاء.

> - الإحساس الدائم بالتعب والإرهاق والصداع.

> - انخفاض مستوى السكر فى الدم مسبباً العرق، الصداع، التعب، العصبية، الارتعاش.

> - اضطرابات ضربات القلب.

> - الشد والضعف العضلى.

> - قشعريرة وبرودة الأطراف.

> - الإمساك نتيجة قلة حركة الأمعاء.

> - قلة الشهية القيء أو الغثيان.

> - صعوبة التكيف مع التوتر•

ويتوفر البوتاسيوم الطبيعى فى بعض الأغذية منها : المشمش، الموز، الكانتالوب، الكيوى، الفاصوليا، البرتقال واليوسفي، البطاطا، البطاطس، السبانخ، عش الغراب، الطماطم، شوربة الخضراوات، البنجر، الخس، الفول السودانى 1، الحبوب، السالمون والدجاج، المكسرات وجنين القمح للاحتفاظ بالبوتاسيوم.

> يحذر مجدى من نقع الخضروات فى الماء أو غليها لفترة طويلة، كذلك يجب الإقلال من ماء الطبخ والحرص على تناوله بأكمله.