كيف تتعامل مع إصابات الحروق المختلفة

كلنا معرضون فى أى لحظة للإصابة بحروق أو إصابات داخلية لسبب أو للآخر، فكيف يمكن التصرف فى حالة الإصابة، يقول الدكتور دكتور محمد عبد الستار، أخصائى طب الصناعات وصحة مهنية، أخصائى مكافحة عدوى ومدرب معتمد للإسعافات الأولية، وإنعاش القلب والرئة، يجب التصرف بسرعة وتطبيق الإسعافات الأولية اللازمة التى بتطبيقها نتجنب المضاعفات، وأولها هى التأكد أن المكان أمان لك وأنه لا يجد خطر عليك.

ثم يجب عليك أن تقوم بتبريد مكان الحرق بالمياه الباردة "استخدم مياه الحنفية ولا تستخدم الثلج أو المياه المثلجة"، والتبريد سيخفف من الألم ومن التورم، ويجب الاستمرار فى وضع المياه حتى يقل الألم لمدة 10 دقائق على الأقل، كما لا يجب أن تقوم بفقع أى فقاقيع تظهر.

ويجب تغطية مكان الحرق بغيار معقم ويفضل أن يكون شاش الفازلين المعقم، ويفضل أن يتوافر بالمنزل قطعة أو اثنان منها، ويجب أن نعلم أن الحروق البسيطة، والتى تحدث فى أى مكان بالجسم تلتئم فى الغالب تلقائيا دون الحاجة لعلاجات.

أما فى حالة حدوث حروق باليد والأصابع يجب نزع الخواتم والدبل والأساور والساعات أو أى شىء تم ارتداؤه، لأن اليد سوف تتورم، وسيكون من الصعب إزالتها بعد التورم.

أما فى حالة الحروق بسبب الكهرباء، فيجب التأكد أن الشخص واع، وأنه يتنفس تلقائيا، ثم قم بتغطية الحرق ونقل المصاب بأسرع وقت للمستشفى.

وأضاف عبد الستار أنه فى حال دخول مواد حارقة بالعين فيجب غسل العين بسرعة بمياه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وبعدها التوجه لطبيب عيون.

فى حالات الإصابة بالحروق الكبرى التى تحرق مساحات أكبر من الجسم يجب الاتصال بالإسعاف فورا، ثم قم بكشف مكان الحرق بقص الملابس، لا تنزع أى شىء أو الأقمشة الملتصقة بالجلد، ضع فواصل بين الأصابع باستخدام غيارات معقمة أو نظيفة، ولا تعطى المصاب أى شىء يشربه أو يأكله، وراقب وعى المصاب والعلامات الحيوية مثل الدورة الدموية والتنفس.

أما فى حالة الحروق الكيماوية، فيجب نزع الملابس فورا وتوجيه دش مياه على مكان الحرق لمدة تتراوح من 15- 20 دقيقة، ولا تضع شريطا لاصقا (بلاستر) أو قطن مباشرة على مكان الحرق، ولا تتبع أى من العادات غير الصحيحة فلا تضع الزبدة أو معجون الأسنان أو الدقيق يساعد فى الحروق.