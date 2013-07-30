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إحصائية: أكثر من 50% من أطفال الصين قادرون على استخدام الإنترنت

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إحصائية: أكثر من 50% من أطفال الصين قادرون على استخدام الإنترنت إحصائية: أكثر من 50% من أطفال الصين قادرون على استخدام الإنترنت

أظهرت إحصائية حديثة شملت 9,114 ألف طفل صينى تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة والسادسة عشرة عاماً يقيمون فى نحو عشر مدن ومقاطعات مختلفة فى الصين، حيث لوحظ أن أكثر من 93,2% منهم خاصة فى المرحلة العمرية ما بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة يتقنون التعامل مع الإنترنيت والوصول إلى المواقع التى يرغبون تصفحها بكل سهولة.

وأشارت البيانات إلى أن الأطفال الصينيين فى المرحلة العمرية ما بين 7 – 9 ومن بين 10 إلى 12 عاما يتمكن 57,7% ممن شملتهم الإحصائية من الدخول على شبكة الإنترنت بواصلة الهاتف المحمول فى الوقت الذى يستخدم فيه نحو 26% أجهزة الكمبيوتراللوحى للوصول إلى الشبكة الدولية.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن "مركز معلومات شبكة الإنترنيت" فى الصين فإن أعداد مستخدمى الإنترنت ستواصل ارتفاعها لتسجل 591 مليون مستخدم مع نهاية يوليو الحالى.

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