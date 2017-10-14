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«فيس بوك» يوقف خدمة الكلمات الأكثر تداولا في مصر: «هي مين مدام نهى دي؟»

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«فيس بوك» يوقف خدمة الكلمات الأكثر تداولا في مصر: «هي مين مدام نهى دي؟» «فيس بوك» يوقف خدمة الكلمات الأكثر تداولا في مصر: «هي مين مدام نهى دي؟»

تراجعت فيسبوك عن تقديم خدمة الأكثر بحثا داخل ، بعد يوم واحد من إطلاقها، بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين، وقرر وقفها بعد يوم واحد من تفعيلها.

وكان مستخدمي «فيسبوك» على الهواتف المعتمدة على أنظمة أندرويد فوجئوا بظهور نتائج البحث الأكثر تداولًا عبر شريط تطبيق الهاتف.

والمفاجأة الأكبر أن نتائج البحث الأكثر تداولا في مصر وعدد من الدول العربية كانت البحث عن الكلمات ذات مدلولات إباحية أو جنسية، وكذلك كلمات لها علاقة بالبحث عن نجوم الرياضة، حسبما جاء في موقع sputniknews.

وهو ما شغل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقدين للخدمة التي ستسمح بسهولة الوصول إلى الكلمات الإباحية على «فيسبوك»، خاصة للأطفال، بينما انتقد آخرون الشبكة العالمية التي لم تقم بعمليات تنقيح للبيانات لإزالة الكلمات الإباحية من الأكثر بحثا.

وعليه أوقفت التواصل الاجتماعي الخدمة بعد يوم واحد من تجربته، ولم تصدر الشركة أي بيانات توضح نتيجة التجربة،ولماذا اوقفتها بشكل مفاجئ.

 

المصدر : المصرى لايت

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