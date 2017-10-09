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أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:19 مساءً
"الأزهر" يتراجع عن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:12 مساءً
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:05 مساءً
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
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السفيرة عزيزة - أحمد سيد " مش بحب البنات تتكلم في حاجة مش بتعتهم "
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DMC
الاثنين 09 أكتوبر 2017 05:09 مساءً
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