بالصور- متحف للأجنة المشوهه في أمستردام

بالصور.. أهم الأماكن التي عليك زيارتها في ذكرى "6 أكتوبر"

كتبت- نانسي فايز الرويني:

متحف ذو طبيعة غريبة يزوره آلاف الرواد في امستردام، لا يتم فيه عرض أشياء أثرية أو مخطوطات نادرة ولكنه متحف للأجنة غير المكتملة ..

يزور متحف " فروليك" عدد كبير من الزائرين لطبيعته الغريبة، فموقه في المركز الطبي الأكاديمي بأمستردام جعله هدفه الاستفادة العلمية ولكنه أيضاً مزاراً سياحياً.

ويحتوي المتحف على نماذج حقيقة للآجنة المشوهه، كما يحتوي على بعض المجسمات الشمعية للإنسان، وترجع أصول هذا المتحف إلى ما بين القرن ال 18 والقرن ال 19، ويستخدم أيضًا في الأغراض الطبية التشريحية.

كما أنه مفتوح لزيارات الجميع وليس لطلبة الطب فقط، فإذا مررت يومًا بأمستردام لاتفوتك زيارة هذا المتحف الفريد من نوعه.