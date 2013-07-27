سداد رسوم الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلى فى مكاتب البريد

بدأت الهيئة القومية للبريد فى تحصيل مصروفات التأمين ورسوم إعادة الاختبارات الخاصة بالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى من خلال مكاتب البريد الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أكد دكتور أشرف جمال الدين رئيس البريد، أن إطلاق تلك الخدمة الجديدة يأتى فى إطار تفعيل وتأصيل الدور المجتمعى للهيئة، إلى جانب الاهتمام المستمر بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء، وسعى الهيئة الدائم إلى تقديم خدمات جديدة للمواطنين.

وأضاف إن تقديم الخدمة جاء بالاتفاق والتعاون بين هيئة البريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير الإجراءات على الراغبين فى الحصول على منحة رخصة قيادة الحاسب الآلى الدولية، وذلك عن طريق مكاتب البريد بدلاً من تحمل المواطنين فى المحافظات عبء الالتزام بسدادها بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة. ‬‬‫‫ ‬‬‫‫

وأشار دكتور أشرف إلى أن هيئة البريد سوف تقدم تلك الخدمة نظير رسوم رمزية لتتناسب مع كونها منحة، وقد تم تخصيص شبكة من المكاتب البريدية ممثلة فى أكثر من 1400 مكتب بريد رئيسى، موزعين جغرافيا على مستوى جميع المحافظات، لضمان صفة الانتشار والوصول للمواطنين فى كل مكان، وتوفير الوقت والجهد عليهم.