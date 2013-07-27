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ماذا يأكل طفلك فى عامـه الأول

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ماذا يأكل طفلك فى عامـه الأول ماذا يأكل طفلك فى عامـه الأول

تقع معظم الأمهات فى حيرة بسبب حاجة طفلها إلى تناول كل الطعام فى عامه الأول لذا ينصح الدكتور وائل عباس "طبيب الأطفال ببعض النصائح التى تهمك".

فى البداية طريقة صنع طعام الأطفال من الخضار والفاكهة تقومين بغسل الثمرة جيدا من أى نوع من الخضار أوالفاكهة ثم قشريها وقطعيها شرائح وضعيها فى كمية قليلة من الماء المغلى وضعيها على النار إلى أن تستوى ثم صفيها من الماء وضعيها فى المطحنة مع بعض لبن الأم أوالماء المتبقى، وهكذا يكون جاهز للأكل، أما بالنسبة للفواكه الطرية مثل الموز والمانجو يمكن هرسها بالشوكة مباشرة دون طبخ.

وأيضا طريقة طهى اللحوم والأسماك للأطفال ضعى اللحوم أوالأسماك فى بعض الماء ثم ضعيه على النار حتى الغليان، ثم هدئ النار عليه وضعيه حتى الاستواء، وبعد ذلك انزعى منه أى عظم أوجلد أودهون، وضعيه مع بعض الماء أولبن الرضاعة واطحنيه، ولا يستحب وضع ملح أو توابل.

يمكنك عمل كمية من الطعام وحفظ المتبقى فى قالب مكعبات الثلج فى الفريزر لحين استخدامه، فتؤخذ المكعبات اللازمة وتسخن وتكون جاهزة للأكل، وفى الشهر السابع يمكن لطفلك أكل الطعام مهروسا، وتدريجيا ممكن أن يأكل قطع من الأكل مع الوقت، والابتعاد عن أصناف محددة من الأطعمة لأنها تسبب الارتباك المعوى للطفل: البطيخ - الشمام – المانجو – الخيار، واشركى طفلك مع الأسرة فى أوقات الغذاء، ويستحسن أن لا تعودى طفلك على الأكل أمام التليفزيون.

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