6 وصفات سحرية لطرد النمل من المنزل : خليط السكر البودرة

سمر العشري

النمل أصبح مشكلة تؤرق الكثيرين خلال شهور الصيف، التي تهاجم خلالها أسراب النمل المنازل لأجل الحصول على الطعام وتخزينه لما بعد فصل الصيف، والكثير من المبيدات الحشرية لم تحقق النتيجة المرجوة في القضاء عليه، وإليك بعض الوصفات التي يمكنك تحضيرها باستخدام مكونات طبيعية موجودة بكل منزل للتخلص من النمل نهائيًا.

6. خليط السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم

اخلطي كميتين متساويتين من السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم، وقومي برشها على الحوائط وضعيها في الأركان والأماكن البعيدة التي لا تطأها قدماك باستمرار، وترى تجمعات النمل عندها بكثرة، سيجذب السكر النمل، وسيسارع إلى التهام ذراته وحمل ذرات أخرى إلى الحفر التي اتخذها مسكنًا لإطعام بقية النمل، وهو ما يضمن أن جميع النمل سيتناول الخليط.

وبمجرد وصول بيكربونات الصوديوم إلى معدة النمل فإنه يتفاعل مع الحمض الموجود بها، وينتج عن التفاعل غاز، ولأن النمل على عكس الإنسان لا يمكنه التخلص من الغازات الموجودة داخل جسمه، فإنه يهلك في الحال.

وهنا لابد من أن يكون السكر المستخدم بودرة وليس عاديًا، وذلك لأنه يشبه إلى حد كبير مظهر بيكربونات الصوديوم، ولا يمكن للنمل التمييز بينهما، أما في حالة استخدام السكر العادي، ينجح النمل في التفرقة ويلتهم حبات السكر تاركًا بيكربونات الصوديوم.

5. الخل

قومي برش الخل في الأركان وأماكن تجمع النمل وستضعف رائحة الخل النفاذة قواه، واتركي قطرات الخل تجف في الأماكن التي تم رشها، ومن الممكن أيضًا استخدام خل التفاح وإضافة الماء له، ورشه في الأماكن ذاتها، كما يمكن إضافة الخل لسائل منظف الأرضيات، واستخدامه أثناء التنظيف.

ومن الممكن أيضًا خلط الخل بسائل منظف الأطباق، مضافًا إليهما بعض قطرات زيت النعناع، ورش كل الأماكن المتضررة.

ورغم أن هذه المحاليل لا تقتل النمل إلا أنها تجبره على الهرب من المنزل دون رجوع.

4. رش المحلول الملحي

يعد محلول الملح إحدى أفضل الوسائل للتخلص من النمل، أضيفي حفنة من الملح إلى الماء المغلي حتى تتحلل ذرات الملح وتمتزج بجزيئات الماء، ثم صبيه في زجاجة رش، وقومي برش كل الأماكن التي يتجمع فيها النمل.

3. الصابون

يتسبب الصابون في أضرار بالغة للنمل، حيث تعمل مكوناته على تكسير الطبقات الشمعية التي تغطي الهيكل الخارجي للنمل، ما يتسبب في جفاف الحشرة، ومن الممكن مزج الصابون مع الماء ورشه في أماكن تجمع النمل.

2. الليمون

يعد عصير الليمون أحد المواد الفعالة للتخلص من النمل، ويمكن استخدام عصير الليمون الخام أو المضاف إليه الماء لرش الأماكن المختلفة لتجمع النمل.

وهناك أيضًا العديد من المنتجات المنزلية التي تؤدي العرض نفسه ويمكنها طرد النمل من المنزل بلا عودة أو قتله ومنها:

1. القرفة المطحونة ومسحوق الفلفل الحار

رش القرفة المطحونة، ومسحوق الفلفل الحار، يبعد النمل عن دولاب الملابس.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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