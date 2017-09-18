أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو| فتوى جديدة تثير ضجة كبرى بين المصريين بإجازة استخدام الزوجين للأدوات الجنسية “البلاستيكية”.. وذلك بعد فتوى معاشرة الوداع والحيوانات

Google+ Print
بالفيديو| فتوى جديدة تثير ضجة كبرى بين المصريين بإجازة استخدام الزوجين للأدوات الجنسية “البلاستيكية”.. وذلك بعد فتوى معاشرة الوداع والحيوانات بالفيديو| فتوى جديدة تثير ضجة كبرى بين المصريين بإجازة استخدام الزوجين للأدوات الجنسية “البلاستيكية”.. وذلك بعد فتوى معاشرة الوداع والحيوانات

حالة من الجدال، تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، بعد سلسلة الفتاوي التي خرجت من بعض علماء الأزهر الشريف، والتي تناولت الدخول في قضايا، لم يتم تم التطرق إليها من قبل من علماء رسميين بهذه الطريقة، وأبطال هذه الفتاوي، أستاذي الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور “صبري عبد الرؤوف”، والدكتورة “سعاد صالح”.

وبدأها “عبدالرؤوف”، قبل أيام، بعد تصريحه، بانه يجوز جماع الوداع للزوجة المتوفاة، والجنس الفموي، في حين،  أجازت الدكتورة سعاد صالح، معاشرة البهائم، قائلة:  “بأن كتب الفقه منذ زمن مليئة بأقوال الفقهاء بجواز معاشرة الرجل للبهائم، مؤكدة أن بعض الفقهاء أجازوا للرجل معاشرة البهائم من أجل قضاء شهوته الجنسية، وذلك على أساس أن البهائم لا تكليف لها، ويحق للرجل فى حالة الضرورة أن يعاشر البهائم، على حسب أقوال الفقهاء، على حد تعبيرها”.

ولم تكتفي “صالح”، بذلك، بل أوضحت خلال لقائها ببرنامج “عم يتساءلون”، المذاع على فضائية “ltc”، بل أجازت استخدام الأزواج خلال العلاقة الحميمية الأدوات الجنسية المتاحة خلال عملية الجماع، مشيرة إلى أن استخدام تلك الأدوات المتاحة تعتبر حلالا، لأنها تعتبر من الأجهزة الطبية، ولا يوجد في الشرع ما يحرم استخدام هذه الأدوات.

ولفتت أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، بأن الهدف من تلك الأدوات الجنسية هو إثارة الزوجة أكثر، وهو المطلوب لإشباع الزوجين أثناء عملية الجماع.

وفي سياق متصل، أفادت بعض التقارير ، بأن الأزهر الشريف، أحال أستاذي الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور “صبري عبد الرؤوف”، والدكتورة “سعاد صالح”، إلى التحقيق.

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية