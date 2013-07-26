هل ضعف الشخصية يحتاج إلى علاج نفسى فى مصحة؟

أرسل مصطفى القاعود 30 عاما، منذ طفولتى أشعر بضعف شديد فى شخصيتى وأشعر أننى إذا تعاملت مع أحد سوف يرانى ضعيفا، على الرغم من أننى محبوب بشدة لهدوئى، وكثيرا يقولون لى إننى شخصيتى جميلة ؟ فهل أعانى من مرض نفسى وأحتاج إلى دخول مصحة؟

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق أن هذا المريض لا يعانى من مشكلة نفسية قوية تجعله يحتاج إلى الدخول إلى مصحة ليخضع للعلاج، فلا يجب أن يتحكم فيه هذا القلق البالغ الظاهر على سؤاله.

ولكن هذا المريض يعانى من اضطراب طبيعى يعانى منه الكثير من الأشخاص فى الشخصية وهو اهتزاز بسيط يعانى منه الشخص ويتخيل أن كل الناس تراه فى حين أنه يراه وحده، وشخصيته قد تكون محبوبة وجميلة ولا يرى بنفسه هذه الجوانب الجميلة بل يكذبها ويعتقد أنه ضعيف ولا يقوى على مجابهة الناس.

وهذا الشخص يعانى من اضطراب يجب أن يعالجه بنفسه ولا يحتاج لطبيب يعالجه، بل يحتاج إلى شخص يثق فيه يفضفض معه، أو إلى طبيب نفسى مختص إذا لزم الأمر، وبعدها يعمل على تقوية شخصيته بنفسه والتعامل مع الآخرين ومع أصدقائه وأحبائه وتغيير أنشطته والانخراط فى المجتمع وهكذا، ويقوى نفسه بنفسه كلما وجد موقفا يجعله ضعيفا أمام نفسه، ويقول دوما لنفسه إنه أقوى من هذا وأنه جدير بهذا الأمر ويمكنه التعامل معه، وأنه ليس أقل أو أضعف من أى شخص.

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