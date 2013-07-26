رئيس وزراء ليبيا: الحكومة تواصل ترتيباتها للبدء فى إنشاء 9 مستشفيات

أكد رئيس الوزراء الليبى، أن الحكومة تواصل ترتيباتها للبدء فى إنشاء 9 مستشفيات فى مناطق مختلفة من ليبيا وربما يضاف لها 3 مستشفيات أخرى مع إجراء أعمال الصيانة والتجهيز لعدة مستشفيات فى كل من صرمان، سبها وبنى وليد.

وأوضح زيدان فى تصريحات له أذيعت اليوم "الخميس" بطرابلس عبر قناة ليبيا الوطنية أن أعمال أخرى تشمل صيانة 500 مدرسة خلال العطلة الصيفية وإنشاء 149 مدرسة جديدة للتعليم الإلكترونى عن طريق الحواسيب اللوحية والمحمولة لبعض المراحل التعليمية قد اتخذت فى اجتماعات الحكومة الأخيرة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد أوفدت 10 آلاف موفد للدراسة للخارج فى مختلف التخصصات هذا العام وأنها قد شرعت فى إعداد قانون الجامعات وقيام وزارة الثقافة بصيانة أكثر من 20 مركزا ثقافيا وطباعة 2000 عنوان لكتاب وأدباء ليبيين والقيام بالمشاركة فى الفعاليات الدولية بمعارض الكتب ومهرجانات فنية وتراثية وإطلاق القوافل الثقافية فى المناطق إلى جانب المكتبة المتنقلة.

وأعلن رئيس الحكومة أن وزارة المواصلات قامت بالتوقيع على 83 مشروعا لصيانة الطرق فى مناطق مختلفة سيبدأ العمل فيها قريبا من بينها التوقيع على إنشاء 15 طريقا جديدا فى مناطق مختلفة، كما أعلن عن الشروع فى تنفيذ 20 مشروعا فى الموانيء المختلفة والبدء فى بناء المطارات الـخمسة فى طبرق، الأبرق، الكفرة، غات ومرتوبة.