الجزائر تتلقى 14 عرضا عالميا لإقامة 6 محطات للكهرباء

تلقت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية سونلغاز، 14 عرضا فنيا وماليا من شركات عالمية لإقامة 6 محطات للكهرباء، بتكلفة 15 مليار دولار.

وتتنافس العروض، التى حضر مراسل وكالة الأناضول للأنباء جانبا من فض مظاريفها فى جلسة علنية بمقر معهد الكهرباء والغاز بالعاصمة الجزائر، مساء اليوم الخميس، على إقامة المحطات حتى 2017.

وحسب شركة الكهرباء والغاز الحكومية فإن الطاقة الإنتاجية للمحطة الواحدة تتراوح بين ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ ميجاوات، فيما تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطات الست حوالى ٨٤٠٠ ميجاوات.

ومن المقرر أن تقام المحطات الجديدة بولايات خنشلة شمال شرق البلاد، بسكرة جنوب شرق، جيجل شرق الجزائر، الجلفة وسط البلاد، النعامة شمال غرب، مستغانم شمال غرب.

ويتم المنح المؤقت للصفقات لشركات الإنجاز المشاركة بعد تقييم العروض المالية والتقنية على أساس أدنى سعر للكيلوات/الساعة.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع المذكورة بحوالى ١٥ مليار دولار، وينتظر استلامها فى نهاية العام ٢٠١٧، ما يضمن رفع القدرة على الشبكة الوطنية للكهرباء إلى حوالى ٢٠ ألف ميجاوات.

ومن بين العروض المتنافسة، تحالفا يضم شركتى هيونداى ودايو الجنوب كورية، وشركة إيبيردرولا الأسبانية، بجانب شركات صينية.

وتنص كراسة الشروط، على أن تقوم شركات جزائرية بأعمال الهندسة المدنية والنقل البرى والمناولة فى محاولة من الحكومة الجزائرية للتحكم فى ميزانية المشاريع بالعملة الصعبة.

وتبلغ قدرة شبكة الكهرباء فى الجزائر حاليا نحو 11.2 ألف ميجاوات، ولكنها تعانى من ضغط كبير فى الطلب خلال أوقات الذروة فى فصلى الصيف والشتاء.

ويتسبب ارتفاع الطلب فى الانقطاعات المتكررة للكهرباء فى عمليات شغب متعددة فى مناطق جنوب البلاد التى تعرف موجات حر تصل إلى ٥٢ درجة مئوية خلال فصل الصيف.