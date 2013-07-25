أكل المانجو يحمى من ظمأ الحر ويمنع تصلب الشرايين

المانجو توفر 25 نوعا من مضادات الأكسدة، وتساعد المانجو على إطفاء ظمأ الحر إذ أن بها 80% ماء، حيث أنها غنية جداً الألياف التى تمنع الإمساك وتحمى من السرطانات وارتفاع الدهون وترفع المناعة.

يقول د. مجدى بدران استشارى الأطفال - عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة - زميل معهد الطفولة - جامعة عين شمس المانجو قليلة الدهون والصوديوم و تحتوى على " الكيورسيتين "، حيث إنه مضاد قوى للأكسدة يحمى من الملوثات الخارجية والجزيئات الضارة التى تتكون داخل الجسم، يحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة، وأيضا مضاد للحساسية يمنع إفراز الهيستامين، مانع للسرطانات، ويحمى الكولسترول المفيد للجسم من التدمير بالأكسدة ويحمى من تصلب الشرايين، و رافع للمناعة.

و أضاف أن المانجو تحتوى على مركبات " الفلافونول و الزانثون " التى تلتصق بالكولسترول وتمنع إثارة الضارة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب، بالإضافة إلى انه من أسرع المواد المضاد للأكسدة فى التخلص من السموم، و حماية للجلد.

وأشير إلى أنه هناك ألياف " البيكتين " التى تلتصق بالقشرة الخارجية، التى تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة والسكر بعد الأكل، و تعمل على خفض مستوى الدهون فى الدم خاصة الكولسترول، تعمل على اصطياد الكولسترول والدهون الثلاثية إلى خارج الجسم، تمنع الإمساك بزيادة كمية الفضلات مع الإقلال من فترة بقائها فى القولون، تتحلل فى الأمعاء إلى أحماض الدهنية تغذى البكتيريا النافعة التى تنشط الجهاز المناعى.

وأوضح بدران أن المانجو تحتوى على فيتامين ( أ ) بمعدل 765 وحدة فى كل مائة جرام أى ما يعادل 15% من الاحتياج اليومى للشخص البالغ، و تتضاعف كمية فيتامين ( أ ) فى أوراق المانجو، التى ترفع المناعة، و مقوى للبصر و الجلد والأغشية المخاطية.

بالإضافة إلى فيتامين ( سى ) الذى يرفع المناعة ومضاد أكسدة ويقى من السرطان، فيتامين ( هـ ) المانع لأكسدة الدهون و يقلل من الدهون الضارة، و يقى من الجلطات الشريانية الذى يحمى الأغشية الخلوية التى تتكون عادة من الدهون من التدمير بالجزيئات الحرة التى تنتج خلال التفاعلات الكيمائية فى الجسم، هام لتكوين كرات الدم الحمراء، هام للاستفادة بفيتامين ) ك (يحسن من تدفق الدم مما يساعد فى إصلاح ما يتلف من أنسجة خاصة مع الجروح، و يقلل من ألام الطمث، وهام للخصوبة، و صحة الجهاز العصبى والعضلات.