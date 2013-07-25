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نصائح لتجنب الأمراض والصيام للمعتصمين فى رمضان

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نصائح لتجنب الأمراض والصيام للمعتصمين فى رمضان نصائح لتجنب الأمراض والصيام للمعتصمين فى رمضان

فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من الناحية السياسية عقب ثورة 30 يونيو، واستمرا الاعتصام منذ هذا التاريخ وقدوم شهر رمضان مع استمرار اعتصام عشرات من المتظاهرين فى الشوارع والميادين، لذلك رصدت "اليوم السابع" بعض النصائح من الأطباء للمعتصمين والمرضى خلال شهر رمضان، لذلك ينصح الدكتور محمد إمبابى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية المعتصمين ببعض النصائح ومنها شرب كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار بجانب شرب كميات كبيرة من السوائل لتجنب تكون الأملاح لأن السوائل تعمل على غسيل الكلى.

كما حذر الإمبابى المعتصمين فى تصريح لـ"اليوم السابع" من تناوبهم على المراحيض العامة المتواجدة فى الاعتصام، لأنها تؤدى إلى انتشار الأمراض نظرا للأعداد الكبيرة والتهابات بالمسالك البولية ومجرى البول والجلد.
> ومن جانبه يوصى الدكتور نادر نبيه استشارى المسالك البولية مرضى المسالك البولية باتباع بعض النصائح لتجنب المشاكل أثناء الصيام وهى شرب سوائل كثيرة ما بين السحور والإفطار مع تقليل الموالح، لافتا إلى أنه يجب تناول الفول والجبن البيضاء والزبادى فى السحور ، مع شرب 3 لترات من الماء ما بين الإفطار والسحور.

وينصح استشارى المسالك البولية فى تصريح لـ"اليوم السابع" شرب المشروبات الطبيعية المدرة للبول لتفادى الإصابة بالمسالك البولية مثل البريل وعصير البقدونس.

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مصر 365