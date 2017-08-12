اللاعب المصرى محمد صلاح يستفز ميسي وسواريز بعد بيان ليفربول

شيماء مصطفى

أعلن ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي رفضه عملية بيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو خاصة مع رغبة فريق برشلونة الأسباني في ضم اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحاول برشلونة بشتى الطرق ضم صاحب الـ 25 لصفوفه خلال الميركاتو الحالي تعويضًا لرحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة كسر الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع البارسا.

نشرت شبكة بليتشر ريبورت كاريكاتير ساخر بعد بيان ليفربول الذي أعلن بقاء اللاعب يظهر فيه نجما الفريق الإنجليزي محمد صلاح وفيرمينيو بالإضافة للمدير الفني يورجن كلوب كما يظهر ميسي غاضباً ومعه لويس سواريز والمدرب فالفيردي.

ويظهر في الكاريكاتير صلاح بقيمص كوتينيو ويخرج لسانه لميسي الغاضب لإستفزازه.

ويعتبر الدولي المصري محمد صلاح المنتقل حديثاً لليفربول من روما، هو الخاسر الأكبر من رحيل كوتينيو عن الريدز، بعدما ظهر جلياً في المباريات التحضيرية للفريق الإنجليزي، كم كبير من التفاهم بين اللاعبين، في صناعة وتسجيل الأهداف، ليتوقع الكثيرين تكوين شراكة قوين النجمين، الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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