بالصور- تعرف على أسعار "السجاد" وهذه الأنواع هي الأرخص

كتبت- هاجر حاتم:

"السجاد على مين؟" جملة تتردد كثيرًا بين العائلات أثناء اتفاقات الزواج، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع، لهذا رصد "مصراوي" أسعار السجاد بأنواعه المختلفة.

هناك الكثير من أنواع السجاد رخيصة الثمن، فبحسب ما ذكره أحمد علاء بائع بأحد محلات السجاد الشهيرة أنه كلما كان السجاد مخلوط بمواد كيميائية، كلما أصبح سعره رخيصًا، أما عن الأشكال والألوان فأصبحت متنوعة بشكل كبير الآن.

حيث يعتبر السجاد الصوف 100% هو أكثر أنواع السجاد ارتفاعًا في الأسعار حيث يتراوح سعر المتر ما بين 2000 الى 3000 جنيه، ويزيد هذا السعر كلما كان هناك رسومات (عجمي أو إيراني) بدوية، لانها تكون يدوية.

وقال "حسن" بائع بإحدى محلات السجاد الشعبية أن هناك أنواع سعرها بسيط مثل "بولي بورليني" وهو عبارة عن صوف مختلط مع مادة البورليني، ويبدأ سعر المتر من 200 جنيه.

وكذلك هناك نوع يسمى "اتريكس" وهو النوع الأكثر شهرة هذه الفترة، بسبب أذواقه المختلفة، يتراوح سعر المتر ما بين 400 الى 600 جنيه.

أما لأصحاب الذوق الرفيع فـهناك سجاد "الجوبلان" هو الاختيار الأفضل، ولان سعره مرتفع بعض الشيء، يتم تصميم أغلب أنواعه بمساحات الصغيرة، ويبدأ سعر المتر من 400 جنيه.