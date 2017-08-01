سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 1/8/2017 بالأسواق

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 1/8/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|783 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|738 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|823 جنيه
|الفهد
|الفهد
|758 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|730 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|768 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|750 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|730 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|760 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|763 جنيه
المصدر : مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads