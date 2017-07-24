رجيم يفقدك 3 كيلو في الاسبوع مجرب و مضمون غير مكلف و غير متعب

شيماء مصطفى

البرنامج الغذائي

فطور الصباح

كوب حليب من غير دسم + قهوة او شاي + ثمرة كيوي او 6 حبات فراوله او برتقاله او تفاحة او اجاصة ( يمكن التغيير في هذه الفواكه حسب الرغبة فقط الالتزام بالمذكور )

سناك

علبة زبادي طبيعي + ثمرة فاكة من المذكورة سابقا

الغذاء و العشاء

طبق سلطة مكون من الخس و الخيار و الطماطم الكمية مفتوحة + 100 غرام من اي بروتين خالي الدهون مشوي او مطبوخ في الفرن او فوق البخار

طبق خضار مطبوخ بطريقة صحية و الخضار المسموحة هي باذنجان + فلفل + كوسة + بصل +ثوم + شمر +سبانخ

السناك الثاني

علبة زبادي + ثمرة فاكهة

اساسيات

شرب لترين ماء في اليوم

شرب مغلي الكمون على الريق

ممارسة المشي او الجري

يمكن استعمال الاعشاب و البهارات

مسموح بربع ملعقة ملح في اليوم

الليمون مسموح في الماء او الاكلات

ملعقة زيت زيتون واحدة في اليوم

التأني في الاكل اقل مدة 20 دقيقة

نصيحة

حدد وقت معين للاكل ليكون الفقدان اكثر

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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