أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

رجيم يفقدك 3 كيلو في الاسبوع مجرب و مضمون غير مكلف و غير متعب

Google+ Print
رجيم يفقدك 3 كيلو في الاسبوع مجرب و مضمون غير مكلف و غير متعب رجيم يفقدك 3 كيلو في الاسبوع مجرب و مضمون غير مكلف و غير متعب

البرنامج الغذائي

فطور الصباح

كوب حليب من غير دسم + قهوة او شاي + ثمرة كيوي او 6 حبات فراوله او برتقاله او تفاحة او اجاصة ( يمكن التغيير في هذه الفواكه حسب  الرغبة فقط الالتزام بالمذكور )

سناك

علبة زبادي طبيعي + ثمرة فاكة من المذكورة سابقا

الغذاء و العشاء

طبق سلطة مكون  من الخس و الخيار و الطماطم الكمية مفتوحة + 100 غرام من اي  بروتين خالي مشوي او مطبوخ في الفرن او فوق البخار

  • طبق خضار مطبوخ بطريقة صحية و الخضار المسموحة هي  باذنجان + فلفل + كوسة + بصل +ثوم + شمر +سبانخ

السناك الثاني

علبة زبادي + ثمرة فاكهة

اساسيات

شرب لترين ماء في اليوم

شرب مغلي الكمون على الريق

ممارسة المشي او الجري

يمكن استعمال الاعشاب و البهارات

مسموح بربع ملعقة ملح في اليوم

الليمون مسموح في الماء او الاكلات

ملعقة زيت زيتون واحدة في اليوم

التأني في الاكل اقل مدة 20 دقيقة

نصيحة

حدد وقت معين للاكل ليكون الفقدان اكثر

 

المصدر : مجلةرجيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نصيحة كابتن مينا سمير " لعلاج السلوليت والغذاء المناسب لتقليل الدهون في الجسم "

السفيرة عزيزة - نصيحة كابتن مينا سمير " لعلاج السلوليت والغذاء المناسب لتقليل الدهون في الجسم "

مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

السفيرة عزيزة - لقاء مع د/ لميس مراد خبيرة التغذية ... ونصائح لحرق الدهون في الجسم

السفيرة عزيزة - لقاء مع د/ لميس مراد خبيرة التغذية ... ونصائح لحرق الدهون في الجسم

صباحك عربي - الطرق السليمة للتغذية وزيادة نسبة حرق الدهون .. د. منى الشهاوي

صباحك عربي - الطرق السليمة للتغذية وزيادة نسبة حرق الدهون .. د. منى الشهاوي