«الحضري» يخرج عن صمته ويُعلق على نبأ فسخ خطوبة ابنته

شيماء مصطفى

أثار نبأ فسخ خطوبة اللاعب محمود كهربا نجم نادي الزمالك والمُعار إلى نادي اتحاد جدة السعودي من شدوى الحضري، نجلة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والمنتقل حديثا للتعاون السعودي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من تجنب الطرفين الرد على تلك الأنباء، إلا أن «الحضري» خرج عن صمته وعلق مؤكدًا نبأ فسخ الخطوبة وأن كل شيء انتهى.

وقال قائد منتخب مصر في تصريحات صحفية مقتضبة: «الأمر انتهى تماما، كل شيء قسمة ونصيب».

وكان كهربا قد أعلن خطوبته على شدوى منذ شهرين تقريبا في فيلا عصام الحضري وسط حضور مجموعة من الأصدقاء ولاعبي الكرة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads