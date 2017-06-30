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شاهد| فيفي عبده تثير غضب فيسبوك بـ «فيديو صادم»

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شاهد| فيفي عبده تثير غضب فيسبوك بـ «فيديو صادم» شاهد| فيفي عبده تثير غضب فيسبوك بـ «فيديو صادم»

علقت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده على قرار برفع المحروقات، وذلك من خلال بث مباشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت فيفي عبده في الفيديو: «البنزين غلي، ما قولنا إن كل حاجة غليت، وبعدين هو أنا بشتغل بالبنزين، أنت فول بنزين براحتك، اللي مش قادر يفول مايفولش، عايز تروح مشوار ادفع، وبعدين لو فيلم عاجبك مش هتروح تتفرج عليه، اخلص».

 

وأثار الفيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغضبت الطريقة التي تحدث بها الفنانة رواد مواقع التواصل ووصفوها بأنها «صادمة»، مثيرةً حالة رفض في قطاع كبير منهم، وانتقاد من جانبهم لفيفي عبده.

 

المصدر : مباشر 24

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