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جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل
-
الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ
-
الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة"
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي
-
الخميس 17 أغسطس 2017 08:42 مساءً
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول
-
الخميس 17 أغسطس 2017 08:35 مساءً
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة
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الخميس 17 أغسطس 2017 08:35 مساءً
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تغطية خاصة - د . عبد المنعم سعيد: باكستان والعراق من بين 6 مسارح للإرهاب في العالم
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الجمعة 30 يونيو 2017 04:47 مساءً
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