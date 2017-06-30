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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 30/6/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 30/6/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 30/6/2017 بالأسواق

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم  الجمعة :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10500 جنيه 10500 جنيه
حديد بشاي غير متاح غير متاح
حديد العتال 10350 جنيه 10350 جنيه
حديد عطيه 10350 جنيه 10350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 10250 جنيه 10250 جنيه
حديد المصريين 10350حنيه 10350حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 10200 جنيه 10200 جنيه
حديد الجيوشي 10200 جنيه 10200 جنيه
حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10200 جنيه
 
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :

 

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 718 جنية
أسمنت النصر النصر 690 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 673 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 690 جنيه
أسمنت حورس حورس 678 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 673 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 673 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 675 جنيه
أسمنت العريش العسكري 673 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 670 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 688 جنيه
السويس للأسمنت السويس 698 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 703 جنية
أسمنت تكنو تكنو 675 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 703 جنية
أسمنت شورى شورى غير متاح
مصر بني سويف مصر بني سويف 695 جنية
السويدي السويدي 718 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 670 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 673 جنية

 

المصدر : مصر 365

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